Trentuno nuove figure in comune ad Alghero La giunta comunale guidata da Raimondo Cacciotto ha approvato il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione



ALGHERO - Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, implementare la macchina amministrativa e dare gambe al progetto di sostegno al rilancio della pianificazione urbanistica, dello sviluppo economico, del turismo, delle politiche familiari. «Con l’approvazione del PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, la giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto imprime una svolta all’attuazione degli obiettivi programmatici» confermano dall'ufficio di Porta Terra. Con l’incremento del personale in diversi settori dell’Amministrazione, si rigenera la pianta organica per il 2025 con un totale di trentuno assunzioni a tempo indeterminato, comprese quattro figure di funzionari di elevata qualificazione provenienti dal Dipartimento per la Coesione Territoriale.



Tra mobilità, concorsi e scorrimenti di graduatorie, entreranno progressivamente in pianta stabile tecnici, amministrativi, funzionari, agenti di polizia locale e un dirigente. Entro l’anno saranno potenziate le strutture dei settori dell’urbanistica, dei servizi tecnici, del demografico, delle manutenzioni, dei servizi sociali, della sicurezza e della vigilanza.



«Proseguiamo nel piano di rafforzamento della pianta organica dell'ente con l’obiettivo di accompagnare l’attuazione del programma, che vuole ottimizzare i servizi ai cittadini e renderli ancora più funzionali, assecondandone le esigenze e intercettandone le richieste», spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. Di particolare importanza risultano le quattro unità ministeriali da destinare alle attività afferenti all'attuazione dei Fondi della Politica di Coesione Europea, per il potenziamento dell’Ufficio Programmazione.



«Potenziamo la macchina amministrativa per migliorare l’efficienza degli uffici, a tutto vantaggio dello sviluppo delle azioni che abbiamo in cantiere per la crescita della città» aggiunge l’Assessore al Personale Enrico Daga. Alle trentuno assunzioni si aggiungono le ventuno unità a tempo determinato che andranno a potenziare i settori della Polizia Locale (quindici unità) dei Servizi Sociali (tre unità) della Centrale di Committenza (una unità) e della programmazione (una unità).