Fc Alghero attende La Salette Olbia

ALGHERO - Anticipo a sabato pomeriggio, 5 aprile ore 16, per la Fc Alghero che, al “Pino Cuccureddu”, ospiterà La Salette Olbia per la quartultima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Partita sulla carta agevole per i padroni di casa che dovranno fare i conti con diverse assenze tra infortunati e squalificati. Dopo la sconfitta contro San Giorgio Perfugas persa al 90' su rigore i giallorossi vogliono rifarsi con l'obiettivo di concludere il campionato nel migliore dei modi.



Per l'allenatore – giocatore Andrea Peana la «partita è da affrontare con il giusto spirito nonostante la loro posizione in classifica che può trarre in inganno. La Salette è un avversario da rispettare assolutamente. Per quanto ci riguarda – aggiunge mister Peana - veniamo da una grande partita contro il Perfugas e vogliamo continuare a mantenere la giusta intensità e la giusta mentalità per poter portare a casa quella vittoria che ci premia per tutto quello che stiamo facendo in questo periodo».



Sulla stessa linea di Andrea Peana anche il centrocampista Marco Ardu: «Ci attende una partita impegnativa. La Salette Olbia lotta per non retrocedere e credo che sabato giocheranno per portare via i tre punti. Non sottovalutiamo nessuno e daremo la giusta attenzione alla partita che ci attende. Noi – ha detto Ardu - siamo in crescita, stiamo lavorando tutti molto bene e vogliamo fare un finale di campionato di livello. Abbiamo lasciato troppi punti per strada in questo campionato e l'obiettivo è sicuramente vincere tutte le partite che mancano».



