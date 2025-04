S.A. 18:03 Tar: via libera a trasferta tifosi sardi a Empoli Accolto il ricorso presentato dalla società rossoblu dopo che la prefettura di Firenze aveva confermato il divieto di trasferta per tutti i tifosi sardi nella partita di domenica contro l´Empoli



CAGLIARI - Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari calcio, ora si attende lo sblocco per l'acquisto dei biglietti. Per i giudici del Tribunale amministrativo, «la mancata vendita risulta ingiustificata» ma vengono indicate «misure di contenimento idonee» e tra queste l«a vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna per il solo settore ospiti» e solo in favore dei soggetti «sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cagliari calcio».

La società rossoblu aveva presentato ricorso ieri dopo che la prefettura di Firenze aveva confermato il divieto di trasferta per tutti i tifosi sardi nella partita di domenica contro l'Empoli.



Nella foto: Tommaso Giulini presidente del Cagliari