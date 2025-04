Cor 14:33 Sanità, FdI Alghero plaude Masala e Meloni Un atto di responsabilità verso tutti quei lavoratori precari: Così Fratelli d’Italia Alghero commenta il voto congiunto delle Commissioni II e VI del Consiglio regionale



ALGHERO - «Salutiamo soddisfazione l'approvazione all’unanimità della risoluzione sulle stabilizzazioni delle figure professionali che, durante l’emergenza Covid, hanno prestato servizio con dedizione, spesso in condizioni difficili e purtroppo precarie. A queste persone dobbiamo molto». Così Fratelli d’Italia Alghero commenta il voto congiunto delle Commissioni II e VI del Consiglio regionale: un atto di responsabilità verso tutti quei lavoratori precari.



Un risultato importante raggiunto anche grazie al lavoro svolto dalla consigliera regionale Francesca Masala, vicepresidente della Commissione II, e dal consigliere Corrado Meloni, membro della Commissione VI, che hanno seguito l’iter della risoluzione, dando concretamente voce alle istanze degli operatori sanitari. La risoluzione chiarisce le priorità tra concorsi ordinari e stabilizzazioni, impegna la Regione a dare precedenza allo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione e prevede una ricognizione puntuale per includere tutti coloro che hanno maturato i requisiti, evitando che qualcuno venga escluso per mere questioni procedurali.



«È un atto dovuto, ma soprattutto un segnale forte di rispetto verso centinaia di operatori che chiedono dignità e continuità lavorativa – conclude Fratelli d’Italia Alghero –. Dietro ogni graduatoria ci sono persone e famiglie che meritano risposte. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, in Regione come nei territori, per garantire tutele e diritti agli operatori della sanità».