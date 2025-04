Cor 20:42 Networking in Cantina a Santa Maria la Palma Grande successo per l’evento dedicato agli sponsor e ai partner della Torres Calcio, ospitato nella prestigiosa cornice della Cantina Santa Maria La Palma. Un incontro che ha riunito aziende, istituzioni e dirigenti sportivi, sottolineando il forte legame tra sport, impresa e territorio.



ALGHERO - Nella serata di giovedì 3 aprile, presso la Cantina Santa Maria La Palma, si è svolto l’evento "Networking in Cantina", un incontro esclusivo dedicato alla partnership tra la grande cantina e la società sportiva insieme alle altre imprese e attività sponsor della Torres Calcio. L'appuntamento ha visto una grande partecipazione di aziende partner, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. La serata, concepita per rafforzare le relazioni e promuovere nuove sinergie, si è aperta con il saluto istituzionale del presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Mario Peretto:

«La Cantina, nata nel 1959, rappresenta il nostro territorio. È composta da oltre 300 contadini che curano 800 ettari di vigneti. Il nostro segreto, come per la Torres, è quello di investire sulle persone. Grazie a una grande attenzione a innovazione e sostenibilità, sia ambientale che sociale ed economica, l’azienda continua a crescere: oggi i vini della Cantina Santa Maria La Palma sono presenti in oltre 30 nazioni nel mondo».



Durante l’evento, il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia ha sottolineato il valore della collaborazione tra Comune e Torres Calcio: «È un enorme piacere essere qui e vedere così tanti sponsor vicini alla Torres. La società lavora immediatamente con l'amministrazione comunale e c'è una grande sinergia tra noi. Stiamo lavorando insieme per il miglioramento dello stadio e per far sì che la Torres sia sempre più vicina ai cittadini sassaresi». Pierluigi Pinna, patron della squadra rossoblù, ha evidenziato l’importanza del supporto ricevuto: «Ringraziamo chi ci ospita oggi e chi ci sostiene sempre. Negli ultimi quattro anni abbiamo costruito tanto e lato sportivo lottiamo sempre con le più forti. Speriamo di ottenere la posizione migliore in chiave playoff. Ci auguriamo che la città ci segua. Abbiamo fatto tanto anche in termini di strutture sia per la prima squadra che soprattutto a livello giovanile. Una parte del progetto è anche questa: lavorare bene con i più giovani. La sinergia con il Comune ci inorgoglisce, stiamo lavorando con le varie commissioni per ampliare la capienza in chiave playoff e futura».



Il Presidente della Torres, Stefano Udassi, ha aggiunto: «La passione di cui parlava Pierluigi è evidente e chiara in tutta la città. Grazie agli sponsor, a chi ci sostiene tutti i giorni, alla provincia e alle istituzioni. Il mondo Torres è ricco di valori sportivi. Questi incontri sono fondamentali per il bene del territorio». La serata è proseguita con una visita guidata negli stabilimenti della Cantina, durante la quale gli ospiti hanno potuto conoscere meglio i processi produttivi e visitare la "Cantina Subacquea emersa", luogo di affinamento dell’esclusivo vino subacqueo Akènta Sub. L’evento si è concluso con un aperitivo di degustazione, occasione ideale per un networking informale e la nascita di future collaborazioni tra le aziende partner della Torres Calcio. Cantina Santa Maria La Palma e Torres Calcio confermano così il loro impegno congiunto nel sostenere e valorizzare il territorio e la comunità locale.