Cor 17:45 Al Verdi in scena la Famiria Trampa La Compagnia del Teatro Sociale Paco Mustela ritorna in scena con una commedia in sassarese scritta da Renato Cubo, da un’idea di Leonardo Marras, per la regia di Pierangelo Sanna



SASSARI - Con “La Famiria Trampa (pigliemmuzzi l'America)”, farsa in due atti in lingua sassarese, la Compagnia del Teatro Sociale Paco Mustela domenica 13 aprile alle 18,30 ritorna al Teatro Verdi dopo il grande successo della pièce "Le due città" di Marco Atzeni. Anche il testo di “La Famiria Trampa” è stato scritto dall’autore portotorrese Renato Cubo, da un’idea di Leonardo Marras, mentre l’adattamento per il teatro è stato curato dallo stesso regista della compagnia, Pierangelo Sanna. In scena, in ordine di apparizione: Paolo Pintore, Paolo Salaris, Chiara Ara, Alessandra Sanna, Antonello Sanna, Salvatore Delogu, Leonardo Marras e Davide Lepori.



La scenografia è di Monia Mancusa; il trucco e il parrucco di Federica Nonnis e Giosuè Marini; i costumi di scena di Anouska Montis; il disegno luci di Tony Grandi; il servizio fotografico di Roberto Sole; la grafica a cura di Dino Gagliardi; l'accoglienza a cura di Manuela Fois, Carlo e Gavino Graziano; direttrice di scena Monica Anelli. La regia è curata da Pierangelo Sanna. Lo spettacolo si avvale delle musiche originali di Renato Cubo e Gino Marielli, arrangiamenti di Massimo Cossu.



Parte dell'incasso della serata verrà devoluto a Emergency e andrà a finanziare i suoi due ambulatori presenti in città. La commedia vedrà il contributo della Fondazione Maria Carta attraverso "Limbas", il progetto dedicato alle lingue della Sardegna, tra le quali il sassarese. Il biglietto è in vendita al costo di 15 euro e potrà essere prenotato ai numeri 347 9402602 oppure 349 6605283. Prevendita Teatro Verdi di Sassari martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile dalle 17 alle 19.