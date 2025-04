S.A. 15:25 Sabato una veglia per Gaza ad Alghero Sabato 12 aprile a Largo San Francesco a partire dalle ore 20 fino a mezzanotte. L´evento è organizzato dall´associazione "Alghero per Gaza"



ALGHERO - «Mentre la nostra città si appresta a celebrare con la consueta devozione e partecipazione la Settimana Santa, non possiamo rimanere indifferenti e in silenzio davanti al genocidio che si sta commettendo in Palestina da oltre 550 giorni da parte di Israele con la complicità degli Stati Uniti e dell'Europa. Ci riuniremo ancora una volta in presidio ad Alghero sabato 12 aprile, nella forma di una veglia di preghiera, presso Largo San Francesco a partire dalle ore 20.00 fino a mezzanotte». E' l'appello dell'associazione "Alghero per Gaza" che invita alla partecipazione: «sia con la semplice presenza, sia con la lettura di preghiere di qualsiasi confessione religiosa, poesie, riflessioni, testimonianze. Si parlerà anche di azioni concrete a sostegno del popolo palestinese. Si invita a portare una luce, candele, farols, lampade. Stop al genocidio, stop alla pulizia etnica, stop all'invio di armi. Chiediamo giustizia e pace per la Palestina».