S.A. 12:31 Autismo va in Meta ad Alghero

Giornata di sport e solidarietà Una giornata in cui sport, solidarietà e partecipazione si fonderanno per dare vita a un’esperienza collettiva di sensibilizzazione e inclusione: appuntamento sabato 12 aprile al Campo di Rugby di Maria Pia. Il programma



ALGHERO - Sabato 12 aprile 2025, dalle ore 10 alle 16, il Campo da Rugby di Maria Pia ad Alghero ospiterà la quarta edizione dell’evento “L’Autismo va in Meta”, organizzato dall’associazione di volontariato “Il mio amico speciale” E.T.S. con il patrocinio della Città di Alghero, della Fondazione Alghero, della Provincia di Sassari e Regione Sardegna. Una giornata in cui sport, solidarietà e partecipazione si fonderanno per dare vita a un’esperienza collettiva di sensibilizzazione e inclusione. La manifestazione sarà presentata da Romano Marcias e Manuel Carboni, e presieduta da Doriana Caria, presidente dell’associazione promotrice. L’evento porta la firma e il cuore di Ogert Paco, ex rugbista e padre di Ruben, un bambino autistico di 10 anni. È da questa esperienza personale, vissuta con amore e determinazione, che è nata quattro anni fa l’idea di un appuntamento che oggi è diventato simbolo della lotta per una società più accogliente e consapevole.



“L’Autismo va in Meta” è molto più di un semplice evento sportivo. È una testimonianza concreta di come il gioco, il movimento e l’attività fisica possano diventare strumento di dialogo e di integrazione. «La nostra iniziativa nasce per sensibilizzare sull'inclusione e sull'autismo, ma per le famiglie con figli autistici, ogni giorno è come il 2 aprile, la Giornata Mondiale dell'Autismo. Questi bambini cresceranno, e dobbiamo integrarli attivamente nel tessuto sociale della nostra società. Lo sport rappresenta un potente strumento in questo percorso», ha dichiarato Doriana Caria. Il programma si aprirà alle 9:00 con l’accoglienza delle associazioni e delle società sportive, mentre alle 10:00 si darà il via alle attività nel parco. Sul campo scenderanno l’Amatori Rugby Alghero, il Sassari Rugby, l’Alghero Calcio, il Nettuno Calcio Alghero, l’FC Alghero Femminile, l’FC Alghero Special, l’Alghero Tigri ASD Baseball, la Pallacanestro Alghero, la Mercedes Basket Alghero, il Basket Coral Alghero, l’ASD Olmedo Taekwondo, il Taekwondo Olympic Dream, l’Alghero Bike e l’ASD Astroclub. Una partecipazione ampia e variegata che racconta, meglio di qualunque slogan, la forza della rete sociale costruita attorno a questo appuntamento.



Dalle 10:00 alle 16:00 saranno aperti anche gli stand informativi e interattivi della Rainbow Diversamente Radio Sardegna radiosociale, rappresentata da Anna Chiara Achilli e Rita Mele, del Centro LIBERAMENTE, che offrirà uno sportello gratuito con informazioni sanitarie, laboratori con terapisti e attività di gioco inclusivo per i bambini, della Clownterapia Vip Sassari ODV con proposte di intrattenimento, del maneggio Il Grifone di Guillot, che curerà il battesimo della sella, e infine della Motofun Onlus fondata da Luca Manca, che presenterà un circuito con moto adattate alle diverse disabilità. Alle 10:15 si terranno i saluti istituzionali, mentre alle 10:30 gli alunni della Scuola Media via Malta, delle classi 3ª A “Pedrera” e 5ª B “Maria Immacolata”, porteranno in scena un momento musicale carico di significato. Seguiranno, alle 10:45, gli interventi delle associazioni coinvolte nei progetti: la Bonga Surf School con “Surfiamo insieme”, lo Yacht Club Alghero con “Veleggiamo insieme”, il Centro Equestre Il Grifone con “Cavalliamo insieme” e la Pallacanestro Alghero con “Palleggiamo insieme”. Alle 11:15 è atteso uno dei momenti più suggestivi della giornata: l’ingresso della Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri di Capo Teulada, che sfilerà per omaggiare l’evento con la solennità delle sue note. Il pomeriggio proseguirà, dalle 14:00 alle 15:30, con l’esibizione musicale del duo K2, formato da Kya Carboni e Gavino Dettori. Dalle 15:30 alle 16:00 sarà invece la Banda Musicale “Dalerci” a chiudere la giornata. “L’Autismo va in Meta” è ormai un punto fermo nel calendario degli eventi sociali e sportivi della città. È un inno alla partecipazione e all’umanità, un’occasione per riconoscere e valorizzare la bellezza di ogni individuo. Una giornata per tutti, che parla il linguaggio semplice e universale della vicinanza.