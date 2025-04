S.A. 21:00 Riqualificazione Stadio dei Pini: progetto esecutivo Progetto esecutivo da 720mila per la riqualificazione dello Stadio dei Pini a Sassari. L’ha deciso la giunta Mascia su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna



SASSARI - Sì al progetto esecutivo da 720mila euro per il recupero e la riqualificazione dello Stadio dei Pini. L’ha deciso la giunta Mascia su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna. «Mettiamo fine al percorso progettuale e stringiamo i tempi di realizzazione di un intervento particolarmente atteso», dice Sanna. Il via libera del sindaco Giuseppe Mascia e del suo esecutivo arriva ad appena quattro mesi dall’approvazione del progetto definitivo, licenziato lo scorso dicembre, e a quasi un anno e mezzo dall’ok al piano di fattibilità tecnica ed economica, che risale al novembre del 2023. Risale invece alla fine del 2021 la legge regionale contenente anche la previsione di finanziamento dell’interno importo necessario per il restyling della “casa dell’atletica sassarese”, la cui gestione attuale scadrà nel 2027.



È previsto l’adeguamento dell’impianto sportivo alle norme di prevenzione incendi e all’ottenimento delle autorizzazioni per manifestazioni sportive o di intrattenimento aperte al pubblico. Sarà riqualificato e implementato l’impianto di illuminazione, compresa la riqualificazione delle torri-faro della pista di atletica e la realizzazione dell’impianto nel pistino coperto. Sarà ripristinato l’impianto di irrigazione del campo di atletica in erba naturale e si procederà alla manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti, dalla club-house agli spogliatoi per gli atleti, dalle tribune ai servizi igienici per il pubblico. Lo stadio “Tonino Siddi”, che da sempre rappresenta la casa delle società di atletica di Sassari, è uno degli impianti sportivi storici della città e del quartiere di Monte Rosello, ma nella visione dell’attuale amministrazione comunale il suo potenziale è molto più elevato.



«Riqualificare e mettere a norma lo stadio dei pini è un atto dovuto nei confronti di chi ci vive, ossia di tutti quegli atleti di ogni età che lo frequentano quasi quotidianamente», afferma l’assessore Sanna. «Ma la sua ubicazione, la sua dimensione e le sue caratteristiche lo candidano naturalmente a un uso polivalente», dice il sindaco Giuseppe Mascia per ampliare la riflessione. «Non è escluso che in futuro possa ospitare manifestazioni di varia natura ricreativa, sociale o artistica – aggiunge – tornando a essere come in passato un fiore all’occhiello per il quartiere e un’opportunità per rendere più vivace e più dinamica quella porzione del tessuto urbano».