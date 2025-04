Cor 19:30 Ex Caserma, cantiere chiuso

«Piazza indecorosa, subito lavori» Plastica rossa indecorosa ed erbacce fanno bella mostra nel cuore storico di Alghero. Lavori ormai fermi dal 2024 nel silenzio assordante dell´amministrazione: interrogazione urgente di Forza Italia che chiede immediato decoro



ALGHERO - «Ridurre le dimensioni della recinzione attualmente istallata, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, arretrandola in modo da non pregiudicare eccessivamente l’utilizzo del Largo San Michele; Installare pannelli decorativi che migliorino l’estetica dell’area e il decoro del prestigioso Largo San Francesco». E' la richiesta urgente, inserita nell'ordine del giorno depositato a Porta Terra dal gruppo di Forza Italia Alghero.



I lavori dell'ex Caserma risultano infatti ormai interrotti dalla fine del 2024 e il cantiere in stato di abbandono. «Occorre mettere in campo in tempi rapidi un intervento riparatore coordinato da parte dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria dei lavori, che possa rappresentare non solo una risposta concreta ai bisogni della cittadinanza e delle attività locali, ma anche un segnale di attenzione verso il decoro urbano e l’accoglienza dei visitatori che sceglieranno Alghero nei prossimi mesi» sottolineano Tedde, Peru, Caria, Ansini e Bardino.



«Oggi la Piazza Pino Piras, che era diventata uno degli spazi pubblici più prestigiosi e suggestivi della nostra città, è circondata da una recinzione di cantiere di plastica rossa, ormai obsoleta, che parte da Largo San Francesco e custodisce i detriti e i materiali di risulta del cantiere» evidenziano con amarezza i consiglieri comunali Azzurri, che proprio su quell'area aveva investito ideee e progetti. Già nel Piano strategico del 2007 l’Amministrazione ipotizzava per l’Ex Caserma un centro di formazione sul fashion design, con il coinvolgimento del grande artista Antonio Marras, coinvolgendo decine di soggetti istituzionali, economici e sociali, tutti rappresentativi della comunità.