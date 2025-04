Cor 8:04 La Fc Alghero cade a Valledoaria Un Fc Alghero rimaneggiato a causa di diverse assenze per infortunio, ha perso 2 – 0 sul campo del Valledoria nella terzultima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D



ALGHERO - Un Fc Alghero rimaneggiato a causa di diverse assenze per infortunio, ha perso 2 – 0 sul campo del Valledoria nella terzultima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. La sconfitta è arrivata nel finale con il primo gol subito all'80' e il 2 – 0 all'ultimo minuto di recupero. Per la cronaca, al 6’ primo pericolo per la porta difesa da Frau con un colpo di testa del doriano Martini che il numero uno giallorosso blocca in due tempi. Al 7’ Solinas da fuori area impegna Frau che ribatte con sicurezza. Al 10’ l'attaccante algherese Pilo recupera palla sulla trequarti, tenta il tiro da fuori area, ma viene ribattuto dalla difesa di casa.



Alla mezz’ora FC Alghero in contropiede con Pilo che cerca spiragli in avanti ma trova il portiere di casa che ribatte il tiro dell’attaccante giallorosso. Dopo un avvio stentato, il FC Alghero sembra giocare più ordinato in fase avanzata anche se tiri veri e propri nello specchio della porta non ce ne sono stati. Dopo qualche tentativo in attacco da parte dei giallorossi, è il Valledoria a rendersi pericoloso con Martini al 35’. Frau ribatte con sicurezza.



Si va al secondo tempo con il Valledoria che sembra più intraprendente. Al 70’ bel tiro di Marrosu in diagonale da sinistra che esce di poco a lato. Al 74’ ancora FC Alghero pericoloso con un bel tiro in diagonale da destra di Pilo. La palla sfiora il palo opposto e finisce fuori. Ci prova il Valledoria al 77’ con Nuvoli e Frau respinge di pugno. Un minuto dopo è il FC Alghero ad andare vicino al gol con Moretti che a tu per tu con l’estremo difensore di casa vede sfumare la ghiotta occasione. All’80’ il Valledoria spinge sull’acceleratore e trova il vantaggio con un preciso colpo di testa di Canessa. All’ultimo minuto di recupero il 2-0 del Valledoria in contropiede con Martini.