Klass Coral Alghero, pesante stop a Cagliari

ALGHERO - La Klass Coral Alghero chiude con una sconfitta la stagione regolare del campionato regionale di Serie C. La formazione algherese ha perso per mano della vicecapolista Olimpia Cagliari con il punteggio di 81-55.



Una sconfitta che non fa male ai fini della classifica agli algheresi che restano quinti a 20 punti e che dovranno affrontare la Ferrini, quarta della classe, nei play off. Una gara dove le percentuali al tiro deficitarie degli algheresi si sono sentite in tabellone, con gli avversari che hanno approcciato meglio il match fin dall’inizio e con la Coral che invece non è riuscita a stare a ruota dei padroni di casa che stanno con merito nella zona più alta della classifica, dietro solo alla Pallacanestro Sennori. Top scorer del match Corsi per l’Olimpia, autore di 18 punti, seguito dai compagni D’Elia(15), Tocco(11) e Pili(10).



Per la Coral, il più prolifico è stato Sahud con 12 punti, seguito da Musso con 11. Dopo 22 giornate intense si è chiusa dunque la regular season e ora la testa va ai play off, spareggi alla meglio delle 3 gare. Sabato 26 Aprile sarà tempo di Gara 1 in casa della Ferrini Quartu S.E., poi sarà la Klass Coral ad ospitare i quartesi al Pala Manchia per Gara 2.