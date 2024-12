S.A. 8:05 Staffetta tra band locali ad Alghero Questa notte l´iniziativa “Alghero United”, una serata di musica nella discoteca Start organizzata dal locale di via Sassari con la Consulta Giovanile. Sul palco si esibiranno: Piccola Barça, 3OK, Classic Room, Il Conte, Giulio



ALGHERO - La Consulta Giovani di Alghero organizza per questa notte l'iniziativa “Alghero United”, una serata di musica nella discoteca Start. L’evento sarà l’occasione per vivere una notte speciale insieme ai talenti della scena musicale locale. Sul palco si esibiranno: Piccola Barça, 3OK, Classic Room, Il Conte, Giulio. «“Alghero United” vuole essere un punto di incontro per i giovani, unendo musica, energia e il talento dei nostri artisti. Vi aspettiamo per una serata che celebra Alghero e la sua creatività» l'appello della Consulta.