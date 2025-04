Cor 8:41 Le Dinamo Women si giocano la serie A Ultimo atto nella A1 femminile: questa sera, mercoledì 16 aprile alle 19, la squadra sassarese è di scena al PalaSerradimigni nell’andata del secondo turno playout con l’Alpo Villafranca



SASSARI - Si giocherà al meglio delle 3 partite con il vantaggio del fattore campo per la Dinamo: chi vincerà due gare conquisterà la salvezza, la perdente verrà retrocessa in A2. In regular season Sassari ha sconfitto la Pellegrini Alpo sia all'andata al Pala Agsm Aim di Verona (67-76) che al ritorno al PalaSerradimigni (87-79). Ma soprattutto al ritorno le venete costrinsero le biancoblù a impegnarsi a fondo. Le padrone di casa faranno bene a non dare nulla di scontato. Il ritorno è in programma sabato 19 aprile alle ore 17.30 a Verona, l'eventuale “bella” a Sassari mercoledì 23 aprile alle 18. Aperta la biglietteria per gara-1 (a partire dalla fine della regular season, gli abbonamenti non sono più validi): la società propone prezzi ribassati dato che il costo per gli adulti è di 5 euro, mentre per gli under 12 è di 1 euro. La biglietteria del Dinamo Store, in via Nenni 2/22, è aperta con orario 9:30-13:00 e 16:00-19:00.