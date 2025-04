S.A. 9:27 Contratti Investimenti: 42 mln alle imprese sarde L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di investimenti industriali che contribuiscano al rafforzamento della competitività delle imprese, alla creazione di nuova occupazione e alla transizione ecologica ed energetica dei territori. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 42 milioni, ripartiti tra sovvenzioni a fondo perduto e finanziamenti pubblici diretti a condizioni di mercato



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’Avviso per la selezione di proposte di investimento da finanziare attraverso Contratti di Investimento – Tipologia industriale, nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese previste dalla Programmazione Unitaria 2024–2029.

L’iniziativa è parte integrante delle strategie di sviluppo economico sostenibile promosse dalla Regione attraverso il Piano FESR 2021–2027 (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), con riferimento alle Priorità 1 “Competitività intelligente” e Priorità 3 “Transizione verde”, al PN JTF (Programma Nazionale Just Transition Fund) Italia 2021–2027 – Priorità 1 “Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente”, e al PRS 2024–2029 – (Programma regionale di sviluppo) Ambito Strategico 2.9 “Sviluppo economico e sociale sostenibile”.



Il nuovo Avviso rappresenta la prima tappa di un piano più ampio che prevede la pubblicazione di due ulteriori bandi, uno destinato alla filiera turistico-ricettiva e uno dedicato agli investimenti innovativi STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), secondo finestre temporali che saranno definite dagli avvisi, e prevedendo anche successivi rilanci. «La pubblicazione di questo Avviso – evidenzia l’assessore regionale della Programmazione, e Bilancio Giuseppe Meloni – rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del tessuto produttivo della Sardegna e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nel Programma Regionale. Con uno stanziamento significativo, sosteniamo attivamente – continua l’esponente della Giunta – le imprese che scelgono di innovare, investire e crescere nel nostro territorio, promuovendo un modello di sviluppo competitivo, inclusivo e orientato alla transizione verde. Con lo stesso avviso sosteniamo anche il territorio del Sulcis Iglesiente, che rappresenta una priorità per la nostra programmazione strategica, grazie alle risorse specifiche del Just Transition Fund. Il nostro impegno è quello di rendere la Sardegna un ecosistema favorevole all’impresa, capace di attrarre investimenti e di valorizzare le filiere produttive regionali.»



L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di investimenti industriali che contribuiscano al rafforzamento della competitività delle imprese, alla creazione di nuova occupazione e alla transizione ecologica ed energetica dei territori. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 42 milioni, ripartiti tra sovvenzioni a fondo perduto e finanziamenti pubblici diretti a condizioni di mercato, con risorse provenienti dal FESR, dal PN JTF, dal Fondo di Competitività e da fondi regionali. Possono partecipare le imprese, singolarmente o in forma aggregata tramite contratto di rete, operanti nei settori industriale, artigianale e dei servizi con unità produttiva attivata o da attivare in Sardegna o nei territori ammissibili del PN JTF. Sono ammissibili Proposte di Investimento di valore compreso tra 3 e 25 milioni di euro (tra 1,5 e 25 milioni per il JTF), riguardanti investimenti produttivi e, solo per le MPMI (micro piccole medie imprese, servizi di consulenza (fino al 20% del valore del progetto).



Il sostegno pubblico potrà avvenire in forma di: sovvenzioni a fondo perduto, con intensità variabile in funzione della dimensione dell’impresa e del territorio; finanziamenti a condizioni di mercato, tramite il Fondo di Competitività; combinazione delle due modalità. Sono previste maggiorazioni in presenza di certificazioni ambientali, sociali o di rating di legalità. Le imprese interessate dovranno presentare, dalle 12 del 15 maggio alle 12 del 15 luglio, una Manifestazione di Interesse completa della documentazione richiesta, esclusivamente tramite il sistema SIPES, accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. La procedura si articola in una fase negoziale e in una fase valutativa, al termine delle quali sarà possibile sottoscrivere il Contratto di Investimento.



Nella foto: l'assessore Giuseppe Meloni