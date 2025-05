Cor 19:46 Attività di vigilanza sul campeggio abusivo Domenica 11 maggio, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha effettuato un’attività di vigilanza e repressione del campeggio abusivo nel nord della Sardegna



STINTINO - Sono state controllate le località Spiaggia delle Saline, Marina Maria, Li Cuncheddi e Porto Vitello nel Comune di Olbia, quelle di Cala Pischina e Rena di Matteu nel Comune di Aglientu, nonché la località Cala degli Inglesi nel Parco Nazionale arcipelago di La Maddalena.



Il controllo, ha visto il coinvolgimento dei reparti costieri coordinati dal Stir di Tempio Pausania, per un totale di 22 unità operative che hanno lavorato dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata.



Le Basi Logistiche Operative Navali (BLON) di Olbia e Palau e la Stazione Forestale di La Maddalena hanno contestato 9 violazioni ai sensi dell’art. 22 L.R. 16/17, a turisti di nazionalità Olandese, Tedesca, Francese e Italiana, i quali sono stati colti nell’esercizio del campeggio abusivo con autocaravan posizionati sull’arenile, nelle pinete e in zone demaniali.



Il Corpo forestale è in prima linea nella tutela dei delicati e fragili sistemi naturali sistemi costieri che durante il periodo primaverile e estivo sono soggetti ad importanti impatti antropici: tra questi il più importante è il compattamento del suolo forestale e dell’arenile. Durante il periodo estivo si prevede una intensificazione dei controlli in tutte le località costiere.