Cor 19:04 Mensa Alghero, l´assessora fa chiarezza Verifiche sulla qualità del servizio dopo le lamentele delle scorse settimane da un nutrito gruppo di genitori degli alunni frequentanti il Sacro Cuore. L´assessora Sanna mette in dubbio la veridicità della lettera indirizzata al comune







«Che una notizia sia fondata o meno – sostiene l’Assessore - abbiamo il dovere di verificarne la fondatezza. Siamo comunque felici che l'incontro abbia avuto esito positivo e cogliamo l'occasione per ricordare che i rappresentanti dei genitori e dei docenti della Commissione Mensa hanno il diritto e l'opportunità di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi per verificare la qualità del servizio. Invitiamo tutte e tutti ad esercitare questo diritto e a segnalare eventuali problematiche agli uffici comunali presso i quali troveranno il dovuto ascolto». ALGHERO - Nei giorni scorsi, presso gli uffici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, si è tenuto così un incontro della Commissione Mensa alla presenza dei rappresentanti del Comune di Alghero, dei tre Istituti Comprensivi e del fornitore del servizio di mensa scolastica. La Commissione è stata convocata in seguito alle lamentele di alcuni genitori di una scuola dell'Istituto Comprensivo 1 in merito a presunte insufficienze della qualità del servizio mensa.«Pur non essendo pervenuta a noi alcuna lettera in merito - riferisce l'Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna - ho ritenuto doveroso convocare la Commissione Mensa subito dopo le festività del mese di Aprile, per verificare la fondatezza o meno di quanto affermato. La cosa ci aveva peraltro stupito, perché proprio pochi giorni prima ci era stata inviata la relazione di un sopralluogo effettuato da rappresentanti dei genitori e dei docenti che esprimeva un giudizio molto positivo sul servizio in termini sia di qualità che di quantità».Durante l'incontro, uno dei rappresentanti dei genitori dell'Istituto Comprensivo 1 ha fatto sapere per il tramite dei docenti presenti, di non essere al corrente di queste lamentele e di non condividerle. Gli altri rappresentanti degli Istituti Comprensivi, genitori e docenti, hanno espresso gradimento e soddisfazione sul servizio. L'occasione è stata utile per parlare, insieme alla Società che gestisce la mensa, di alcuni correttivi al fine ci apportare ulteriori migliorie.«Che una notizia sia fondata o meno – sostiene l’Assessore - abbiamo il dovere di verificarne la fondatezza. Siamo comunque felici che l'incontro abbia avuto esito positivo e cogliamo l'occasione per ricordare che i rappresentanti dei genitori e dei docenti della Commissione Mensa hanno il diritto e l'opportunità di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi per verificare la qualità del servizio. Invitiamo tutte e tutti ad esercitare questo diritto e a segnalare eventuali problematiche agli uffici comunali presso i quali troveranno il dovuto ascolto».