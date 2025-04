Cor 17:37 Mensa, lamentele ad Alghero: lettera a Porta Terra Dura lettera inviata alla redazione contro il comune di Alghero, all´indomani della decisione di garantire la mensa scolastica fino alla fine dell’anno. Scivolone a Porta Terra, dove evidentemente non si ha piena contezza della reale qualità dei servizi erogati ai bambini in età scolare. Di seguito il testo integrale







Apprendiamo tramite comunicazione istituzionale e nell’articolo della vostra redazione la notizia che quest’anno la mensa scolastica sarà garantita fino alla fine dell’anno e che questo rappresenti un impegno affinché i servizi scolatici vengano resi in modo adeguato. Come genitori è difficile leggere tali affermazioni e stare in silenzio. Nei vari anni scolastici, abbiamo assistito a discussioni e lamentele sulla qualità della mensa, in alcuni anni meno in altri di più, negli anni alcuni bambini mangiavano poco, altri quasi tutto, ad alcuni piaceva ad altri no. Per la prima volta, in quest’anno scolastico, la maggior parte dei nostri figli non riesce a fare un pranzo completo, con i giusti apporti nutrizionali per bambini che mangiano 5 giorni su 7 a scuola e che affrontano una fase di crescita importante. Per la prima volta i bambini hanno mangiato per quasi tutto l’anno solo pane e frutta a causa della scarsissima qualità del pasto preparto, e questo è valido anche per i bambini ben predisposti ed abituati a mangiare tutto. Abbiamo dovuto sopperire fornendo loro merende abbondanti, sostenendo di conseguenza un costo maggiore che è andato a sommarsi a quello della mensa. Per la prima volta noi genitori forse avremmo sperato che la mensa finisse prima. Già dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo provato ad avanzare le nostre critiche ma senza ottenere risultati concreti. Certi nel buon intento dell’Amministrazione Comunale chiediamo fortemente per gli anni successivi di verificare con più accuratezza la qualità e il gradimento di tale servizio, cosi fondamentale per la salute dei nostri figli. ALGHERO - Un corposo numero di genitori degli alunni frequentanti la scuola Sacro Cuore di Alghero, invia una lettera aperta indirizzata all'Amministrazione comunale contro la scelta del comune di Alghero di garantire la mensa scolastica fino alla fine dell’anno . Di seguito il testo integrale.