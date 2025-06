S.A. 15:16 Vasco Rossi ad Olbia a giugno 2026 Le date sono il 12 e 13 giugno 2026 all´Olbia Arena. Sono cinque le città del tour di Vasco nel 2026: le uniche date in Sardegna sono quelle olbiesi



OLBIA - Ad Olbia torna Vasco Rossi dopo sei anni dalla sua ultima data in Sardegna. Le date sono il 12 e 13 giugno 2026 all'Olbia Arena. Sono cinque le città del tour di Vasco nel 2026: le uniche date in Sardegna sono quelle olbiesi. Ad annunciare l'evento è stato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi insieme all'assessore alla cultura e spettacoli Marco Balata, la Lebonski360 di Salmo, 360events e Magma Events che hanno presentato Vasco live a Olbia 2026, evento prodotto da Live Nations.