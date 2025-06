S.A. 11:24 JazzAlguer ospita Luca Falomi Luca Falomi con il suo nuovo album “Myricae”, pubblicato ad Aprile, sarà il protagonista del settimo appuntamento di JazzAlguer



ALGHERO - Dopo il grande apprezzamento per il concerto di Gionta i Riccardo alla Cantina di Santa Maria La Palma, sarà un altro venerdì di grande musica incastonato in un’altra suggestiva location del territorio che ha già ospitato uno degli eventi di questa edizione. Il 13 Giugno alle 19.00, il cartellone di JazzAlguer propone il concerto del chitarrista, compositore e arrangiatore genovese, Luca Falomi. Saranno ancora le Tenute Sella&Mosca a concedersi alla musica per la settima data della rassegna. Luca Falomi presenta “Myricae”, il suo nuovo album pubblicato ad Aprile 2025. Un viaggio sonoro fatto di racconti, immagini e ricordi che prendono vita tra composizione e improvvisazione. Una sequenza di suggestioni emotive e di paesaggi impressionistici che si snodano in un itinerario fuori dallo spazio e dal tempo, al di là delle convenzioni e dei cliché. Questo concerto mette in luce la natura più intima e personale del chitarrista e compositore ligure, che sviluppa il suo lessico attraversando i generi musicali, in un costante ascolto di sé stesso e delle possibilità espressive del suo strumento.



Nella foto: Luca Falomi