 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › Sfascio sanità, FdI: Di Nolfo batta un colpo
Cor 13:03
Sfascio sanità, FdI: Di Nolfo batta un colpo
Così Fratelli d’Italia Alghero commenta le dichiarazioni esplosive dell’assessore dimissionario, che ha parlato apertamente di “caccia alle poltrone”, “equilibri di territorio”, “riforme bloccate”. Preso di mira il consigliere regionale di Alghero
Sfascio sanità, <i>FdI</i>: Di Nolfo batta un colpo

ALGHERO – «Ringraziamo – con l’ironia che il momento impone – il rombo di tuono della sanità Bartolazzi, che prima di trasformarsi da assessore a consulente ci ha confermato ciò che Fratelli d’Italia denuncia da più di un anno: la sanità sarda è ostaggio di lotte di potere, fame di poltrone e una totale assenza di programmazione».

Così Fratelli d’Italia Alghero commenta le dichiarazioni esplosive dell’assessore dimissionario, che ha parlato apertamente di “caccia alle poltrone”, “equilibri di territorio”, “riforme bloccate” e di un sistema sanitario gestito da persone che non hanno idea di ciò che fanno. Un’ammissione devastante per la Giunta Todde, che ora prova a rimettere insieme i cocci di un assessorato fallito mettendolo nelle mani della stessa Presidente. «Si commissaria da sola e dichiara che ci vorranno 6-8 mesi di interim. Una scelta grottesca: la sanità sarda non riesce a reggere con un assessore dedicato, figuriamoci con un assessore part-time».

Sul fronte locale, il giudizio è altrettanto netto: «Nel pieno della crisi sanitaria regionale, il consigliere Valdo Di Nolfo continua a essere irreperibile. Silenzioso quando servirebbe parlare, assente quando servirebbe difendere il territorio». «Le parole di Bartolazzi sono la certificazione ufficiale del fallimento totale della Giunta Todde. Altro che sanità da rilanciare. Oggi il loro ex assessore conferma ciò che la Presidente e il Movimento 5 Stelle provano a nascondere. La domanda allora è inevitabile: chi governa davvero la Sardegna? E soprattutto: il consigliere Di Nolfo quando intende farsi sentire per difendere Alghero?»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:00
«Sanità al collasso, fallimento certificato»
Sanità sarda, Marco Tedde, Forza Italia: l’atto d’accusa dei sindacati e le risse nella Giunta di centrosinistra certificano il fallimento della gestione Todde
8:04
Allarme all'Ospedale Marino, presidio in Regione
La Uil Funzione pubblica esprime forte preoccupazione per il futuro del reparto di Riabilitazione ad Alta Intensità (RRF) dell’Ospedale Marino di Alghero. Questa mattina proteste sotto il palazzo del Consiglio a Cagliari
8/12/2025
«Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero, soddisfatto per la revoca dell´assessore alla sanità Bartolazzi: «Mi aspetto ora una vera e propria scossa »
8/12/2025
Bartolazzi, sanità e poltrone: caos
Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato alcune dichiarazioni di Armando Bartolazzi che si avvia a concludere la sua esperienza come assessore nella Giunta Todde
8/12/2025
Sanità, Mulas: fallimento per Todde
Il consigliere comunale di Alghero sottolinea in particolare quella che definisce «la gravissima iniziativa dell’assessora regionale al Lavoro, che ha creato un vero e proprio Cup privato per facilitare visite e prestazioni, trasformando un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica»
7/12/2025
Mur, 4 milioni per la Sardegna
Ricerca: dal Mur oltre 4 milioni di euro alla Sardegna per 4 progetti di ricerca nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza
6/12Ictus: ogni minuto può cambiare una vita
6/12Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude
5/12Via l´assessore Bartolazzi: «E´ caos sanità sarda»
4/12«Sul Marino il sindaco deve chiedere garanzie»
4/12«Marino hub regionale Ortopedia Riabilitazione»
4/12«Senologia finalmente una realtà ad Alghero»
3/12Marino all´Asl: ecco tutti i servizi a forte rischio
3/12Al Civile di Alghero la nuova Senologia
2/12«Marino, non si accettano scorciatoie»
2/12Altolà di Mulas che smentisce l´Asl
« indietro archivio sanità »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
9 dicembre
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
9 dicembre
Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)