Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › Ritorna la Compagnia Teatro Sassari
S.A. 17:03
Ritorna la Compagnia Teatro Sassari
La Compagnia Teatro Sassari riprende la sua attività: primo appuntamento mercoledì 27 agosto 2025 alle 21 al Teatro Astra; Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21.30 "Lu cuzineri" sarà riproposto anche all´interno della rassegna "Teatro sotto le stelle" alla tenuta Li Lioni
Ritorna la Compagnia Teatro Sassari

SASSARI - Dopo una breve pausa estiva la Compagnia Teatro Sassari riprende la sua attività. Primo appuntamento mercoledì 27 agosto 2025 alle 21 al Teatro Astra, con il "Festival della farsa" realizzato con il sostegno dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, che propone “Lu Cuzineri”, ancora una volta frutto della penna di Mario Lubino e della regia di Alfredo Ruscitto. La vicenda, ambientata tra le mura di una casa aristocratica, affronta con leggerezza e ironia il tema della solitudine nella terza età. Due anziani coniugi, tra false paternità, ricordi ingannevoli e improbabili agenzie genealogiche, daranno vita a un carosello di situazioni comiche e momenti toccanti. Sul palco accanto a Lubino e Ruscitto, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Claudio Dionisi, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe e Paolo Colorito. Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21.30 "Lu cuzineri" sarà riproposto anche all'interno della rassegna "Teatro sotto le stelle" alla tenuta Li Lioni alle ore 21.30, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna,
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/8Mamatita Festival: si riparte dall´Argentiera
21/8Alguer Summer Festival: Ruffini, Herbert Ballerina e Cullin
5/8Mamatita festival, anteprima a Villanova
31/7Anteprima Mamatita Festival a Villanova Monteleone
30/7Gianluca Gotto il 5 agosto ad Alghero
17/7Festival La Notte dei Poeti: Tappa a Lo Quarter
16/7Jacopo Cullin: il 3 settembre ad Alghero
10/7Omaggio a Sergio Atzeni a Lo Quarter
10/7Anteprima nazionale di Hamlet in Purple a Nora
3/6Sicurezza a Teatro: interrogazione urgente
« indietro archivio teatro »
26 agosto
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
26 agosto
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
26 agosto
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)