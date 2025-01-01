S.A. 17:03 Ritorna la Compagnia Teatro Sassari La Compagnia Teatro Sassari riprende la sua attività: primo appuntamento mercoledì 27 agosto 2025 alle 21 al Teatro Astra; Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21.30 "Lu cuzineri" sarà riproposto anche all´interno della rassegna "Teatro sotto le stelle" alla tenuta Li Lioni



SASSARI - Dopo una breve pausa estiva la Compagnia Teatro Sassari riprende la sua attività. Primo appuntamento mercoledì 27 agosto 2025 alle 21 al Teatro Astra, con il "Festival della farsa" realizzato con il sostegno dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, che propone “Lu Cuzineri”, ancora una volta frutto della penna di Mario Lubino e della regia di Alfredo Ruscitto. La vicenda, ambientata tra le mura di una casa aristocratica, affronta con leggerezza e ironia il tema della solitudine nella terza età. Due anziani coniugi, tra false paternità, ricordi ingannevoli e improbabili agenzie genealogiche, daranno vita a un carosello di situazioni comiche e momenti toccanti. Sul palco accanto a Lubino e Ruscitto, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Claudio Dionisi, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe e Paolo Colorito. Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21.30 "Lu cuzineri" sarà riproposto anche all'interno della rassegna "Teatro sotto le stelle" alla tenuta Li Lioni alle ore 21.30, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna,