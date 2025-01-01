Alguer.it
L’Alghero espugna il Roccaruja
L’Alghero espugna il Roccaruja

ALGHERO - L’Alghero espugna il Roccaruja grazie a una prestazione solida e determinata, costruendo la vittoria nel primo tempo e gestendo con maturità la ripresa. Un primo tempo a forti tinte giallorosse quello andato in scena tra Stintino e Alghero, con la squadra algherese costantemente proiettata in avanti e padrona del gioco sin dai primi minuti.

L’Alghero parte con grande intensità, creando diverse situazioni pericolose e conquistando ben tre calci d’angolo nei primi dieci minuti di gara. Al 25’ arriva il meritato vantaggio: Barboza svetta di testa sugli sviluppi di un corner e firma l’1-0. L’azione che porta al calcio d’angolo decisivo nasce da un episodio clamoroso: un doppio intervento del portiere di casa, autore di una super parata, e un evidente fallo da rigore non sanzionato dall’arbitro.

Al 30’ Carboni ci prova dal limite dell’area con un tiro angolato, ma ancora una volta il portiere dello Stintino si supera deviando in corner. Pochi minuti più tardi, al 34’, Scognamillo spreca un’occasione enorme a tu per tu con l’estremo difensore, che compie un altro autentico miracolo.
Nella stessa azione, viene poi annullato un secondo gol di Barboza per un presunto fallo in elevazione.

Nella ripresa lo Stintino parte forte e al 10’ colpisce una traversa; sulla ribattuta arriva il gol, annullato però per evidente posizione di fuorigioco. Da lì in avanti la gara scorre senza particolari emozioni, con l’Alghero attenta a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Una vittoria importante e di carattere per l’Alghero, che conferma solidità difensiva e capacità di soffrire nei momenti chiave.

STINTINO - ALGHERO 0-1
ALGHERO: Piga, Mula, A. Pinna, Scognamillo, Oggiano, P. Pinna, Barboza, Carboni, Cossu, Fadda, Baraye. In panchina: Scanu, Martinelli, Carta, Roccuzzo, Manunta, Daga, Marras, Olaizola, Chessa. Allenatore: Mauro Giorico.
STINTINO: Sperling, Mele, Sotgiu, Maroquin, Fogli, Cobas, Volo, Troisi, Zucchi, Macinelli, Abot. In panchina: Diaz, Ciminelli, Rosas, Avalo, Achenza, Era, Martinez, Mbow, Billi. Allenatore: Massimiliano Corbia ARBITRO: Lorenzo Zappino di Sassari. RETI: Barboza.
