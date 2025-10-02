Alguer.it
1° Festival del Teatre Català de l'Alguer
Cor 8:44
1° Festival del Teatre Català de l’Alguer
La Companyia Teatral “El Telò” presenta ad Alghero il 1° Festival del Teatre Català de l’Alguer ospitato al Teatro Civico “G.Ballero” dal 9 all’11 ottobre
1° Festival del Teatre Català de l’Alguer

ALGHERO - La Companyia Teatral “El Telò”, presenta il 1° Festival del Teatre Català de l’Alguer che si terrà al Teatro Civico di Alghero, i prossimi 9/10 e 11 Ottobre con inizio alle ore 20.00. La manifestazione, organizzata insieme all’Istituto Artistico musicale “G.Verdi di Alghero” che curerà la parte musicale di tutta la tre giorni, gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e soprattutto del supporto della Federacío de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya che, da circa 20 anni, è l’organizzatore della Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar, in Catalogna, con numeri davvero importanti di compagnie partecipanti.

Ad Alghero, per questa prima edizione “sperimentale”, arriveranno due compagnie direttamente dalla Catalogna. Il Grup de Teatre La Teatral di Barcellona e il Grup de Teatre Punt i Seguit di San QuirzeDel Valles. Le due compagnie catalane, insieme alla Companiya El Telò di Alghero, daranno vita a tre serate di teatro amatoriale aperte al pubblico. Una tre giorni culturale importante per portare avanti l’attività teatrale in lingua e potersi confrontare con altre realtà che si dilettano sul palcoscenico.

“Questa è la prima edizione, una sorta di esperimento che speriamo possa diventare un appuntamento annuale fisso anche qui ad Alghero – ha spiegato il presidente della Companiya El Telò Marco Correddu. Ringraziamo chi ci ha sostenuto e in particolar modo la Fondazione Alghero che ha creduto fin da subito in questo nostro progetto. Speriamo che il pubblico apprezzi questa tre giorni”. La Comapniya El Telo’ di Alghero porterà in scena “LaQuesto’del Dabaix”, La Teatral di Barcellona “Llenties i cigrons” e il Grup Punt i Seguit di San Quirze Del Valles, porterà sul palco del Civico Teatro un piccolo monologo e poi “La Festa del Blat”. L’ingresso a teatro è gratuito ma è necessario prenotare i posti in via del Teatro 7, a partire da lunedì 6 ottobre dalle 10.30-12.00 e nel pomeriggio dalle 17.00-19.00.
2/10/2025
