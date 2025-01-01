Cor 12:10 Serie A2, Tc Alghero sconfitto a Prato Cede 4-2 sui campi del Tc Bisenzio di Prato nel match valido per la seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.



ALGHERO - Il Tc Alghero ci prova, ma cede 4-2 sui campi del Tc Bisenzio di Prato nel match valido per la seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.



Dopo la sconfitta dell'esordiente Luca Fasciani (6-1, 6-0 da Matteo Mesaglio), gli algheresi hanno ribaltato il risultato grazie ai successi dell'italo-argentino Juan Bautista Otegui (7-6, 6-4 su Federico Campana) e di Michele Fois (6-3-6-1 su Neri Sanesi). Combattutissimo il quarto singolare, con Gabriele Maria Noce che si è aggiudicato il primo set, ma ha subito la reazione del padrone di casa Samuele Pieri, che ha vinto il secondo 6-2 ed è andato a servire sul 4-2 nel terzo. Ma Noce non ci sta, trova il controbreak e porta la sfida al tiebreak decisivo. Pieri è più freddo e fortunato nei momenti decisivi e chiude 7-4 dopo 2h54' di gioco, rimandando il verdetto ai doppi.



Doppi amari per gli algheresi, che li hanno ceduti entrambi: Otegui e Nicolò Serra hanno sfiorato il successo contro Campana e Gabriele Bonechi, perdendo 2-6, 7-6(3), 10-7, mentre Fois e Noce hanno perso 6-3, 6-3 da Pieri e Mesaglio.