S.A. 19:28
Danza Mobile e Incubo Teatro a Sassari
Al Teatro Astra andrà in scena El Festín De Los Cuerpos delle compagnie spagnole Danza mobile & Incubo Teatro. Lo spettacolo è inserito nella programmazione del Festival Plays! Appuntamento sabato 4 ottobre
Danza Mobile e Incubo Teatro a Sassari

SASSARI - Sabato 4 ottobre alle 20:30 al Teatro Astra andrà in scena El Festín De Los Cuerpos delle compagnie spagnole Danza mobile & Incubo Teatro. Lo spettacolo è inserito nella programmazione del Festival Plays! organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro con il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il festival multidisciplinare, alla sua quarta edizione, unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri culturali. El Festín De Los Cuerpos (adatto ad un pubblico dai 14 anni in su) lavora sulla rappresentazione fantasiosa e quasi umoristica dell’essere umano come animale, di natura androgina, condannato a cercare la propria metà. Il progetto teatrale celebra il desiderio, la cui unica natura possibile può essere solo quella del gioco.

«Un gioco, forse, troppo serio - dice l’autore dei testi e della drammaturgia Antonio Alamo - per questo abbiamo deciso , come fece il filosofo Platone nel suo Simposio di affrontarlo con leggerezza. Trovare gli occhi che ci guardino e ci riconoscano, le mani che ci tocchino e ci riconoscano, il corpo che ci ricordi che siamo fatti della stessa materia delle stelle, degli alberi o degli insetti Il nostro banchetto vuole essere una celebrazione dei corpi, del loro movimento e della loro diversità». La Compagnia “Danza Mobile” è diventata un punto di riferimento nel campo della danza contemporanea inclusiva a livello nazionale e internazionale con oltre 30 spettacoli, con più di 600 repliche. “Incubo Teatro” nasce dall’esperienza del movimento e del gesto legati alla danza contemporanea, ma vissuti dalla prospettiva dell’attore. La regia dello spettacolo è di: Arturo Parrilla –Coreografía: Manuel Cañadas, Ana Erdozain e Arturo Parrilla Assistente alla regia: Raquel Madrid – Consulenza artistica: Esmeralda Valderrama – Direzione musicale: Emilio Parrilla Interpreti: Helliot Baeza, Manuel Cañadas, Jaime García, Arturo Parrilla, Teresa Rodríguez-Barbero, Paqui Romero
Luci: Benito Jiménez – Suono: Diego Cousido. Lo spettacolo sarà replicato domenica 5 ottobre alle 19 al Teatro Parodi di Porto Torres.
2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu
2 ottobre
Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
2 ottobre
Alghero Bricks: la magia dei Lego in città



