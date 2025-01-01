Cor 11:50 Fc Alghero cade in casa contro il Siligo Una partita amara per i giallorossi, che pur creando diverse occasioni da gol e mostrando buoni tratti di gioco, restano fermi a quota zero punti dopo tre giornate



ALGHERO - Sconfitta di misura per la FC Alghero, superata in casa dal Siligo con il punteggio di 0-1 nella terza giornata del girone D di Prima Categoria. Una partita amara per i giallorossi, che pur creando diverse occasioni da gol e mostrando buoni tratti di gioco, restano fermi a quota zero punti dopo tre giornate, tutte perse di misura e condizionate da episodi evitabili. L’avvio di gara è incoraggiante per la squadra di mister Peana.



Al 10’, Marrosu, servito da Pinna, impegna severamente l’estremo difensore ospite Sassu. Solo tre minuti dopo, un’incertezza dello stesso portiere del Siligo crea scompiglio in area, ma gli attaccanti algheresi non riescono a sfruttare. Al 16’ arriva la prima vera occasione per il Siligo con Pinna, che di testa sfiora il palo su cross di Marceddu. Al 19’ gli ospiti trovano il vantaggio: Fenu, lasciato colpevolmente solo in area, insacca alle spalle di Francesco Serra. La FC Alghero reagisce e al 33’ ha l’occasione d’oro per pareggiare: Porcu viene atterrato in area e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto si presenta Pintus, ma Sassu indovina l’angolo e respinge. Nel finale di primo tempo è ancora Pintus a sfiorare il gol con un tiro che termina di poco a lato.



Nella ripresa, al 48’, Raimondo Serra sfiora il pareggio con un tiro a fil di palo. Al 70’ è ancora Pintus a provarci dalla distanza, ma il portiere ospite blocca in due tempi. Poche le altre emozioni nella seconda frazione, con la FC Alghero che non riesce a concretizzare la pressione offensiva. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, anche per le numerose assenze per infortunio che hanno condizionato la formazione iniziale e per i nuovi acciacchi registrati durante la gara. Nonostante la delusione, la dirigenza giallorossa conferma la piena fiducia nella squadra e nello staff tecnico, convinta che il gruppo saprà reagire con determinazione per invertire la rotta già da domenica prossima, nella difficile trasferta sul campo del Porto Torres.



FC ALGHERO: Serra F., Marrosu (28' st Quintilio), Peana, Molinari, Correddu (31' pt Ardu e dal 35' st Loi), Gnani, Porcu (28' st Cherchi), Riu (1' st Nuoto), Pinna, Pintus, Serra R.

Allenatore: Andrea Peana

A disposizione: Garofalo, Orizi, Zanda, Carbone.

SILIGO: Sassu, Sanna S., Demartis, De Ambrosis, Mura, Mannoni (38' st Careddu), Puggioni, Marceddu, Pinna, Bechere (20' st Serra), Fenu (42' st Sanna G.).

Allenatore: Angelo Vargiu

A disposizione: Cuccuru, Silvas, Delogu, Spanu, Saba, Pittalis.

Arbitro: Dumitru Costin di Oristano

Rete: 19° Fenu