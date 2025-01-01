Alguer.it
S.A. 9:26
Raccolta sangue ad Alghero: sabato 30 agosto

ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue sabato 30 agosto 2025. Dalle ore 8 alle ore 12, presso il marciapiede dei giardini di via Vittorio Emanuele sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. «Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città» è l'appello dei promotori.
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
26 agosto
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
26 agosto
