Raccolta sangue ad Alghero: sabato 30 agosto

ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue sabato 30 agosto 2025. Dalle ore 8 alle ore 12, presso il marciapiede dei giardini di via Vittorio Emanuele sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. «Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città» è l'appello dei promotori.