S.A. 18:01 «La sanità non è uno show: avanti con serietà» Così Giusy Piccone del Movimento Cinque Stelle difende l´operato dell´Amministrazione comunale sulla sanità: le risposte alle nostre sollecitazioni stanno arrivando grazie all’impegno della Regione e del commissario Tauro







Così Giusy Piccone del Movimento Cinque Stelle difende l'operato dell'Amministrazione comunale davanti ai ripetuti attacchi del presidente della Commissione Sanità Christian Mulas (pur non nominandolo ndr) [



«È notizia di pochi giorni fa che a settembre entreranno in servizio due nuovi medici di base ad Alghero, oltre a quello già arrivato ad agosto, e a ottobre partiranno i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del Civile. Sono previste anche tre nuove assunzioni di cardiologi per ripristinare il servizio H24, mentre al Marino si procederà con ristrutturazioni e con il potenziamento del polo riabilitativo. Sullo STEN si lavora a un progetto condiviso che potrebbe concretizzarsi già a settembre. È stato inoltre effettuato un sopralluogo nella sede destinata a ospitare il futuro Centro Diurno per persone con disabilità, segno di un impegno concreto per nuovi servizi alla comunità. Dalla ASL fanno infine sapere che si sta lavorando attivamente per la ricerca di nuovi pediatri.

Con la stessa determinazione che ha guidato ogni azione finora, l’Amministrazione continuerà a vigilare e a collaborare con le istituzioni e gli operatori del settore, con spirito di servizio e senso del dovere. C’è ancora tanto da fare, e lo faremo, passo dopo passo» conclude Piccone.



Nella foto: Giusy Piccone ALGHERO - «La sanità è un tema sul quale ogni amministratore responsabile è chiamato a vigilare e a contribuire in maniera concreta, affinché si raggiungano risultati significativi a beneficio dell’intera comunità. Pur non rientrando direttamente nelle competenze del Comune, il benessere dei cittadini rappresenta la priorità assoluta per l’Amministrazione, perché – come si dice – la salute viene prima di tutto. E non esiste verità più sacrosanta di questa. Ridurre i progressi compiuti e i progetti in corso a semplici slogan o frasi da talk show significa vanificare il lavoro che, con impegno, determinazione e collaborazione tra le istituzioni, si sta portando avanti. Il modus operandi dell’Amministrazione Cacciotto è chiaro fin dall’inizio: lavorare senza sosta, nelle sedi opportune, per rendere Alghero la città che i suoi cittadini meritano, in termini di servizi, decoro e qualità della vita. Non propaganda, ma trasparenza e puntualità nel comunicare risultati concreti».Così Giusy Piccone del Movimento Cinque Stelle difende l'operato dell'Amministrazione comunale davanti ai ripetuti attacchi del presidente della Commissione Sanità Christian Mulas (pur non nominandolo ndr) [ LEGGI ]. Secondo la pentastellata algherese «cadere nel tranello della visibilità è facile e persino allettante, ma qualche minuto di gloria non serve a risolvere i problemi. Le criticità si affrontano con il lavoro quotidiano, con la volontà di dialogare in un clima di collaborazione reciproca e, soprattutto, con il rispetto dei ruoli». «Oggi, purtroppo, il livello del dibattito politico cittadino non contribuisce in alcun modo a migliorare i servizi sanitari. Al contrario, mostra frammentarietà laddove sarebbe necessario presentarsi uniti e compatti per avanzare richieste legittime. Nonostante ciò, le risposte alle nostre sollecitazioni stanno arrivando grazie all’impegno della Regione e del commissario Tauro, seppure a livello nazionale si preferisca destinare ingenti risorse al riarmo, anziché investire nel potenziamento di scuole e ospedali» spiega l'esponente della Maggioranza.«È notizia di pochi giorni fa che a settembre entreranno in servizio due nuovi medici di base ad Alghero, oltre a quello già arrivato ad agosto, e a ottobre partiranno i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del Civile. Sono previste anche tre nuove assunzioni di cardiologi per ripristinare il servizio H24, mentre al Marino si procederà con ristrutturazioni e con il potenziamento del polo riabilitativo. Sullo STEN si lavora a un progetto condiviso che potrebbe concretizzarsi già a settembre. È stato inoltre effettuato un sopralluogo nella sede destinata a ospitare il futuro Centro Diurno per persone con disabilità, segno di un impegno concreto per nuovi servizi alla comunità. Dalla ASL fanno infine sapere che si sta lavorando attivamente per la ricerca di nuovi pediatri.Con la stessa determinazione che ha guidato ogni azione finora, l’Amministrazione continuerà a vigilare e a collaborare con le istituzioni e gli operatori del settore, con spirito di servizio e senso del dovere. C’è ancora tanto da fare, e lo faremo, passo dopo passo» conclude Piccone.Nella foto: Giusy Piccone