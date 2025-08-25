S.A. 13:20 «Barman pestato, ignobile aggressione» E´ il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l´aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero



ALGHERO - «Ci stringiamo al giovane barman dell'hotel Baia di Conte, aggredito ferocemente solo perché svolgeva con serietà il suo lavoro. Ma ci stringiamo anche a tutti i lavoratori e alla proprietà dell'azienda alberghiera Studio Vacanze Group, indirettamente colpiti da questa ignobile aggressione. Sono atti indegni di un paese civile, che non rientrano nei nostri valori e vanno a colpire il cuore pulsante dell'economia cittadina, in larga parte basata sul turismo». E' il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l'aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero: «La condanna è ferma così come è fermo l'auspicio che questi atti non abbiano a ripetersi. Attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini delle autorità inquirenti, che sapranno con rigore accertare i fatti e punire gli eventuali colpevoli. Ma attendiamo anche una ferma presa di posizione dell'Amministrazione che stigmatizzi con forza questi fatti che sono lontani dal quieto vivere civile e dalle tradizioni e dalla cultura di Alghero e degli algheresi» conclude.



Nella foto: Marco Tedde