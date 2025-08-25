Alguer.it
S.A. 13:20
«Barman pestato, ignobile aggressione»
E´ il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l´aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero
«Barman pestato, ignobile aggressione»

ALGHERO - «Ci stringiamo al giovane barman dell'hotel Baia di Conte, aggredito ferocemente solo perché svolgeva con serietà il suo lavoro. Ma ci stringiamo anche a tutti i lavoratori e alla proprietà dell'azienda alberghiera Studio Vacanze Group, indirettamente colpiti da questa ignobile aggressione. Sono atti indegni di un paese civile, che non rientrano nei nostri valori e vanno a colpire il cuore pulsante dell'economia cittadina, in larga parte basata sul turismo». E' il capogruppo di Forza Italia Alghero Marco Tedde a commentare l'aggressione avvenuti nei giorni scorsi nel resort a pochi chilometri da Alghero: «La condanna è ferma così come è fermo l'auspicio che questi atti non abbiano a ripetersi. Attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini delle autorità inquirenti, che sapranno con rigore accertare i fatti e punire gli eventuali colpevoli. Ma attendiamo anche una ferma presa di posizione dell'Amministrazione che stigmatizzi con forza questi fatti che sono lontani dal quieto vivere civile e dalle tradizioni e dalla cultura di Alghero e degli algheresi» conclude.

Nella foto: Marco Tedde
14:09
«Barman vittima di gentaglia che arriva in Sardegna»
E´ la denuncia di Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che commenta così l´episodio avvenuto ad Alghero nei giorni scorsi: «quel pestaggio ha altri significati rispetto a quella bibita negata, è la fotografia di metodi che non appartengono alla Sardegna, non appartengono ad Alghero e alla sua millenaria storia! E rivolge un appello ai Prefetti
25/8/2025
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
Un cameriere è stato picchiato a sangue da alcuni turisti che soggiornavano all´Hotel Baia di Conte ad Alghero. Il gruppo in vacanza ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il dipendente del resort a pochi chilometri da Capo Caccia. Sul posto le forze dell´ordine
17:14
Rubano monopattini: fermati ad Alghero
La vicenda ha avuto inizio quando due volanti hanno fermato un´auto sospetta in via Barracu. All´interno del veicolo, gli agenti hanno notato tre monopattini che poi sono stati restituiti ai legittimi proprietari
26/8/2025
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
La denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl: grave episodio omofobico in ospedale dove è stata trovata una scritta offensiva incisa nell’armadietto di un dipendente
15:23
Scritta omofoba in ospedale, Cgil: «inaccettabile»
CGIL e Ufficio CGIL Nuovi Diritti della Provincia di Sassari esprimono solidarietà e vicinanza al lavoratore coinvolto, e ribadiscono la più ferma condanna verso l’atto subito
10:20
«Barman aggredito, solidarietà e legalità»
L´assessore Enrico Daga è tornato sull´aggressione della scorsa domenica nel resort Baia di Conte ad Alghero, dove un barman è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di turisti in vacanza: servono fermezza e chiarezza nelle indagini, rispetto e tutela per chi lavora, oltre alla consapevolezza che Alghero resta una comunità accogliente e sicura
