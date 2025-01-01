S.A. 12:37 Nurra abbandonata: «niente acqua irrigua promessa» Il Centro Studi Agricoli denuncia con forza la drammatica situazione che stanno vivendo gli agricoltori della Nurra, privati dell’acqua irrigua in piena emergenza siccità e minacciano la mobilitazione



SASSARI - Il Centro Studi Agricoli denuncia con forza la drammatica situazione che stanno vivendo gli agricoltori della Nurra, privati dell’acqua irrigua in piena emergenza siccità: «Le aziende agricole stanno subendo danni irreversibili alle colture irrigue, mentre dalla Regione e dal Consorzio di Bonifica non arriva nessuna risposta né intervento concreto».



«Noi agricoltori della Nurra siamo stati abbandonati. La mancanza di acqua irrigua sta distruggendo le nostre colture e rischia di cancellare intere aziende. Da mesi segnaliamo questa emergenza ma la Regione non ha avviato alcun procedimento e su di noi è calato un silenzio totale. Se le istituzioni continueranno a ignorarci, saremo costretti a intraprendere azioni di protesta forti e simboliche, fino ad arrivare all’occupazione degli uffici del Consorzio di Bonifica. Non chiediamo assistenza straordinaria, chiediamo solo il diritto di lavorare e di salvare le nostre famiglie e il nostro territorio» dichiara Stefano Ruggiu, vicepresidente Centro Studi Agricoli. Il Centro Studi Agricoli ribadisce che la situazione non è più sostenibile e chiede alla Regione interventi urgenti e immediati: «In assenza di risposte nei prossimi giorni, organizzeremo una occupazione di protesta degli uffici del Consorzio di Bonifica della Nurra».