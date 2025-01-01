Alguer.it
S.A. 20:40
Selezione per un marinaio a Porto Torres
I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi il 9 settembre entro le 10 presso l’Ufficio di Porto Torres
Selezione per un marinaio a Porto Torres

PORTO TORRES - La Capitaneria di Porto Torres ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marinaio da imbarcare sul Motopesca denominato “Aurum Srl". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi il 9 settembre entro le 10 presso l’Ufficio di Porto Torres.
