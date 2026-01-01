Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaLavoro › Forestas, 104 assunzioni a tempo indeterminato
Cor 17:53
Forestas, 104 assunzioni a tempo indeterminato
Numerose le figure professionali ricercate, che spaziano dai conduttori di macchine e mezzi di diverso tipo ai meccanici, muratori, idraulici e ad altre qualifiche, secondo quanto dettagliato nei singoli Avvisi di selezione
Forestas, 104 assunzioni a tempo indeterminato

CAGLIARI - Centoquattro assunzioni a tempo indeterminato, 62 Comuni coinvolti e 20 Centri per l’Impiego interessati. Sono questi i numeri dei nuovi Avvisi di avviamento a selezione per l’Agenzia FoReSTAS, pubblicati sul sito istituzionale dell’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro).

I 104 posti messi a selezione derivano dalla ripubblicazione delle posizioni rimaste scoperte a seguito del precedente bando e sono finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno occupazionale già programmato, rafforzando al contempo l’operatività dell’Agenzia FoReSTAS sul territorio.

Numerose le figure professionali ricercate, che spaziano dai conduttori di macchine e mezzi di diverso tipo ai meccanici, muratori, idraulici e ad altre qualifiche, secondo quanto dettagliato nei singoli Avvisi di selezione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20 al 26 gennaio 2026, secondo le modalità indicate nei singoli Avvisi, e dovranno essere compilate e inviate esclusivamente in autonomia sul sito Sardegna lavoro.
