S.A. 16:08
S.A. 16:08
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire a Unitelsardegna entro le ore 13 del 26/01/2026
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro

CAGLIARI - Il Consorzio interuniversitario per l’Università telematica della Sardegna (UnitelSardegna) ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di 6 figure professionali da impiegare nell’attività di divulgazione del Progetto Einstein Telescope. Il bando si inserisce nell'ambito delle iniziative per la promozione e valorizzazione della candidatura del sito di Sos Enattos, coordinate dalla Presidenza della Regione di concerto con le università di Cagliari e Sassari e gli enti di ricerca INFN, INAF, INGV, che prevedono l’apertura di due sportelli territoriali informativi a Nuoro e Lula, il cui allestimento sarà gestito dall’INFN.

Nel dettaglio, il bando riguarda la selezione di quattro figure professionali che saranno dedicate in via esclusiva alle attività di divulgazione scientifica, mediazione territoriale e supporto al dialogo comunitario nei territori del Nuorese e Lula. I divulgatori opereranno in coordinamento con i formatori di UniCa e Uniss negli sportelli di Nuoro e di Lula, e con i ricercatori e i tecnici, prioritariamente di UniSS e UniCA, attivi nel progetto ET. Le altre due figure professionali oggetto dell’avviso saranno invece destinate al servizio d’ordine e al supporto organizzativo. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire a Unitelsardegna entro le ore 13 del 26/01/2026.
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
14 gennaio
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»
13 gennaio
Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici



