Giampietro Moro 22:43 L'opinione di Giampietro Moro Raccontiamo fatti e portiamo a casa risultati



In queste ore leggiamo con grande attenzione i comunicati che Fratelli di Italia sta mandando in maniera compulsiva - ossessiva e confusa su tutti i canali. Questo è per noi un gran bel segnale che certamente ci fa capire la grande difficoltà con la quale il Partito meloniano reagisce ai grandi risultati che l’assessore regionale ai LLPP Antonio Piu sta portando a casa per rilanciare le opere pubbliche della città di Alghero. Venti milioni di euro in poco meno di due anni sono certamente la più grande e consistente risposta che è possibile dare al di là delle polemiche spicciole alle quali Cocco ed i suoi camerati ci hanno abituato.



Parlano di divisioni interne alla maggioranza, in quanto, con molta probabilità, non sono in grado di accettare che la democrazia rappresenti un valore universale sul quale poter costruire una coalizione di governo. Continueremo pertanto a discutere al nostro interno, perché riteniamo che le nostre differenze e sensibilità possano rappresentare anche la nostra forza se mettiamo al primo posto la città e i cittadini, esattamente come stiamo facendo. Per quanto riguarda il progetto relativo al treno ad idrogeno: la Commissione ha lavorato nell’interesse generale trascurando le casacche di partito e politiche, proprio perché la missione della commissione era quella di studio e non quella decisoria.



Ma probabilmente Cocco queste cose non le sa perché ha deciso di non far parte della commissione e di lasciarsi rappresentare dai suoi colleghi di minoranza. Con tutto il rispetto possibile che si deve agli organi istituzionali, a partire dal Comune, riteniamo che la nostra missione sia quella di raccontare con onestà i fatti e di portare a casa risultati e non parole scomposte (come quelle alle quali ci ha abituati FdI) che per lo più interpretiamo come lacrime di dolore per i risultati conseguiti dagli altri.



*Consigliere Comunale Europa Verde