Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloMusica › A Settembre Festa de les Maries ad Alghero
S.A. 12:05
A Settembre Festa de les Maries ad Alghero
Torna la Festa de les Maries ad Alghero con un programma ricco di musica in catalano. Appuntamenti dal 5 al 7 settembre nella chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza
A Settembre <i>Festa de les Maries</i> ad Alghero

ALGHERO - Il 7 e 8 settembre torna la Festa de les Maries ad Alghero con un programma ricco di musica in catalano. Ci saranno i concerti del duo catalano Carles Belda e Jaume Arnella, e della band Lo Maquini, rivelazione dell’edizione 2024 del CantAlguer Plataforma per la Llengua e il Comitato di N.S. della Speranza invitano alla partecipazione a tutte le attività religiose e civili della Festa de Les Maries. Dal 5 al 7 Settembre, l'appuntamento presso la chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (SP105 - Km 6) è alle ore 18:00 per il Triduo di preparazione alla festa.

Domenica 7, il programma continua alle ore 18:30 con la Santa Messa presieduta dal parroco P. Marino Longo. Alle ore 21:00 è prevista l’attività “Chi balla vive meglio” con la fisarmonica di Antonio Tanca e l’animazione di Mondina “Danzare Tre Dance”. Il giorno di Les Maries, lunedì 8, alle ore 9:00 e 10:30, avranno luogo le Sante Masse, mentre alle ore 18:00, è prevista la Messa Solenne presieduta dal Vescovo Mons. Mauro Maria Morfino, seguita dalla processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda Musicale A. Dalerci.

Alle 20:30, la serata curata dalla Plataforma per la Llengua, si aprirà con le canzoni da taverna del duo di organetto diatonico, chitarra e voce, dei catalani Carles Belda e Jaume Arnella. A seguire, alle ore 22:00 si esibirà Lo Maquini, gruppo rivelazione dell’edizione 2024 del concurs CantAlguer. Il trio, composto da Matteo Scala (basso), Alessandro Spinetti (batteria) e Alessio Soggiu (voce e chitarra) propone un concerto in algherese con ritmi moderni e radici profonde. Come ogni anno, la festa presenta una programmazione attenta alla cultura e lingua catalana di Alghero, in uno spazio di autentica algheresità. La festa è organizzata dal Comitato 2025, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.
