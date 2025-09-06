Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCoste › Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti
Cor 17:25
Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti
Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, smette la sua proverbiale pacatezza e si scaglia duramente contro chi, in questi giorni e in queste ore ad altissima tensione, critica lui e l´operato della sua giunta accusandola di pericoloso immobilismo
Eolico offshore, Cacciotto <i>zittisce</i> tutti

ALGHERO - «Fa piacere constatare che, dopo anni di letargo, alcuni tra i massimi esponenti del pressappochismo si siano improvvisamente risvegliati dal torpore, tentando – seppur in modo maldestro – di ritagliarsi uno spazio nel dibattito pubblico. Tentativi, tuttavia, privi di proposte concrete e dunque di reale valore. Voglio ricordare che, già dopo poche settimane dal nostro insediamento, nell’agosto 2024, l’Amministrazione ha perseguito con determinazione una linea chiara: contrastare l’installazione di grandi impianti per la produzione di energia da eolico sul nostro territorio, e sono ben tre i progetti ad oggi noti». Parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che smette la sua proverbiale pacatezza e si scaglia duramente contro chi, in questi giorni e in queste ore ad altissima tensione, critica lui e l'operato della sua giunta.

«Continueremo a difendere i diritti del nostro territorio con coerenza e fermezza, opponendoci senza esitazioni a progetti come questi, sicuri di avere al nostro fianco la Regione Sardegna che, qualora il Ministero dovesse autorizzare, impugnerà tale atto in tutte le sedi giurisdizionali competenti» prosegue. «Voglio ricordare che, già dopo poche settimane dal nostro insediamento, nell’agosto 2024, l’Amministrazione ha perseguito con determinazione questa linea chiara. Lo abbiamo fatto con la richiesta al Ministero, formulata con gli altri Comuni del territorio, di indire un’inchiesta pubblica che avrebbe garantito ai cittadini un confronto diretto con la multinazionale proponente del progetto "Mistral". Sappiamo com’è andata: da Roma ci hanno chiuso la porta in faccia, derubricando la nostra richiesta di essere pienamente coinvolti».

Poi ancora frecciate contro chi lo critica. «Chi oggi parla, forse in cerca di facili consensi, dovrebbe con chiarezza dire che i rilievi preliminari autorizzati sulla costa algherese fanno parte dell'iter progettuale, così come altri ne sono stati fatti in passato, e non costituiscono un rischio imminente di installazione di un impianto vero e proprio. E sempre, tali progetti, hanno trovato l'opposizione del Sindaco protempore e del Consiglio comunale. E mentre qualcuno cerca oggi di dare lezioni di amministrazione, noi continuiamo a difendere i diritti del nostro territorio con coerenza e fermezza, opponendoci senza esitazioni a progetti come questi, sicuri di avere al nostro fianco la Regione Sardegna che, qualora il Ministero dovesse autorizzare, impugnerà tale atto in tutte le sedi giurisdizionali competenti» chiude Raimondo Cacciotto.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:34
Parco offshore, Di Nolfo annuncia battaglia
Dopo l´ex sindaco Mario Conoci arriva la forte presa di posizione pubblica del Consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, al progetto eolico sulla costa della Riviera del Corallo
6/9/2025
«Eolico a Capo Caccia, Cacciotto si faccia sentire»
L´ex sindaco Conoci chiede un immediato coinvolgimento del territorio. «Difendere Alghero significa difendere un patrimonio naturale e identitario che appartiene ai suoi cittadini, alla Sardegna e all’Italia intera»
4/9«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»
22/8Salvamento a Mare: terza posizione ad Alghero
13/8Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa
13/8Più di 100 multe tra Porto Ferro e Platamona
7/8«Su Punta Giglio meriti non vostri»
7/8Fuori norma, ordinanza sindaco. Bagni vietati a Porto Conte
5/8 Attività nelle spiagge Bandiera Blu di Sassari
29/7Isole ecologiche in spiaggia ad Alghero
15/7Torre del Porticciolo, ripulita la spiaggia libera
12/7Punta Negra, acqua cristallina
« indietro archivio coste »
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
5 settembre
Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
7 settembre
Parco offshore, Di Nolfo annuncia battaglia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)