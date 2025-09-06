Cor 10:34 Parco offshore, Di Nolfo annuncia battaglia Dopo l´ex sindaco Mario Conoci arriva la forte presa di posizione pubblica del Consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, al progetto eolico sulla costa della Riviera del Corallo



ALGHERO - «La Regione Sardegna e il Comune di Alghero non sono certo disposti a farsi mettere i piedi in testa. Il Governo Meloni sappia che difenderemo con fermezza la bellezza e l’identità del nostro territorio davanti alla scelta scellerata della speculazione eolica davanti alle coste della Riviera del Corallo». Quella di Valdo Di Nolfo, unico rappresentate algherese in seno al parlamento sardo, suona come una vera e propria presa di posizione contro il progetto off-shore sulla costa di Capo caccia. Di Nolfo ha precisato che le indagini in corso non equivalgono a un via libera per la realizzazione di impianti, ma rappresentano soltanto attività preliminari: «La legge non consente di impedirle, ma ciò non significa che il progetto possa andare avanti». «La Regione - ha aggiunto Di Nolfo - sta monitorando ogni fase del procedimento e, anche nell'ipotesi di un'autorizzazione ministeriale, è pronta a impugnare l'atto in tutte le sedi».