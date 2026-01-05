Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteSanità › Sanità: aggiornati i tetti di spesa specialistica
Cor 8:29
Sanità: aggiornati i tetti di spesa specialistica
Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare le risorse disponibili ai bisogni sanitari reali dei cittadini, alla luce di recenti modifiche normative e di un aggiornamento del fabbisogno trasmesso da ARES
Sanità: aggiornati i tetti di spesa specialistica

CAGLIARI - Aggiornati i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte dell’Azienda regionale della salute (ARES) per gli anni 2025 e 2026. Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare le risorse disponibili ai bisogni sanitari reali dei cittadini, alla luce di recenti modifiche normative e di un aggiornamento del fabbisogno trasmesso da ARES. Per l’anno 2025, il tetto di spesa complessivo per la specialistica ambulatoriale viene incrementato di 300 mila euro, grazie a quanto previsto dalla legge regionale di assestamento di bilancio.

Queste risorse aggiuntive sono destinate alla medicina iperbarica, un ambito di cura importante per numerose patologie, che richiede tecnologie e competenze specialistiche. Un ulteriore intervento riguarda le prestazioni di emodialisi, considerate prestazioni salvavita. La quota di fondi vincolati a questo servizio viene aumentata da 10 a 11 milioni di euro, in coerenza con il fabbisogno aggiornato rilevato sul territorio. Questa quota è confermata sia per il 2025 che per il 2026, garantendo continuità e sicurezza ai pazienti che necessitano di trattamenti dialitici regolari. Nel complesso, i tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale risultano pari a: 70.260.409,70 euro per il 2025; 70.598.374,84 euro per il 2026.

L’aggiornamento dei tetti di spesa consente alla Regione di programmare in modo più efficace l'offerta sanitaria, assicurando che le risorse pubbliche siano indirizzate verso i servizi più necessari. In particolare, il rafforzamento dei finanziamenti per emodialisi e medicina iperbarica rappresenta una tutela concreta per i pazienti più fragili, riducendo il rischio di interruzioni o carenze nelle cure. La deliberazione prevede inoltre la sostituzione degli allegati alla precedente decisione della Giunta, rendendo il quadro delle risorse più chiaro e aggiornato, e conferma il ruolo di ARES nella gestione e nel pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, nel rispetto delle norme nazionali e regionali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/1/2026
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
Da circa tre mesi Alessandra non è più in grado di parlare. Il medico ha prescritto un comunicatore oculare che però l´ufficio competente non ha ancora consegnato. Ritardi anche sulla consegna della carrozzina: la denuncia del consigliere della Lega Michele Pais
5/1/2026
Terapia semi intensiva al Brotzu: approvato progetto
Approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Il nuovo reparto prevede sei posti letto dedicati e un ambulatorio in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, che non richiedono ricovero ospedaliero
3/1Ponti apre nuova fase per Aou Sassari
3/1Areus: 278 soccorsi a Capodanno, 2 ad Alghero
2/1Due motorhome per gli screening oncologici
31/12Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione
30/12Donazione e trapianti: nuove risorse
30/12«Sanità, un anno perso ad Alghero»
29/12«Fallimento certificato, fermatevi»
29/12Commissari decaduti, è il caos. Pais: stop trasferimento Marino
29/12La lettera: sanità algherese allo sfascio
29/12«Sanità sarda, caos e preoccupazione»
« indietro archivio sanità »
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Las Tronas, cratere in curva: pericolo
7 gennaio
Natale in reparto in Ricordo di Marta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)