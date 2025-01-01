Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCalcioBacchettate ad Alessandrini: Comportati da cittadino onorario
Cor 11:36
Bacchettate ad Alessandrini: Comportati da cittadino onorario
Il presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi non le manda a dire. Christian Mulas: amarezza per le dichiarazioni del presidente della Fc Alghero
<i>Bacchettate</i> ad Alessandrini: Comportati da cittadino onorario

ALGHERO - S'infiamma la polemica intorno agli impianti sportivi cittadini dopo la presa di posizione pubblica del presidente della Fc Alghero, Andrea Alessandrini, che chiedeva rispetto e impegni. A replicare è Christian Mulas: «Leggiamo con sorpresa e un po di amarezza le dichiarazioni rilasciate da un presidente e imprenditore di una società calcistica locale che oggi lamenta pubblicamente di non avere un campo di calcio “tutto suo” e di non essere stato accontentato dall’Amministrazione comunale. Da troppi anni lo sport ad Alghero è stato emarginato: nessuna amministrazione, in passato, ha saputo o voluto affrontare con decisione il problema della carenza di impianti e spazi adeguati. Oggi, per la prima volta dopo molto tempo, stiamo provando a rimettere lo sport al centro delle politiche cittadine. Lo dimostrano le iniziative già avviate da questa Amministrazione, con importanti interventi di riqualificazione sui campi di Maristella, Santa Maria La Palma, Carmine e Mariotti, frutto di una programmazione seria, risorse dedicate e un confronto costante con le realtà sportive del territorio».

«Sappiamo bene che tante società, non solo calcistiche ma anche di sport cosiddetti “minori”, vivono ogni giorno le difficoltà di non avere palestre o spazi adeguati. Nonostante ciò - assicura Mulas - continuano a collaborare con l’Amministrazione, proponendo progetti e soluzioni, nella consapevolezza che solo attraverso un lavoro comune si possano superare ostacoli che vengono da lontano. Per questo, da un imprenditore di esperienza e da un cittadino onorario della nostra città – riconoscimento ottenuto nel 2022 per il contributo all’economia locale e all’interazione con la comunità ci aspettiamo spirito costruttivo e la volontà di mettere competenze e passione al servizio di un percorso condiviso, non attacchi gratuiti o semplici recriminazioni».

Prosegue Mulas: «L’Amministrazione continuerà a lavorare con coraggio e determinazione per garantire spazi e opportunità a tutte le discipline sportive, convinta che il futuro dello sport ad Alghero si costruisca con pazienza, fiducia e collaborazione. Accogliamo volentieri proposte e idee che possano arricchire questo percorso: è così che si costruisce una città che crede nello sport come strumento di crescita, inclusione e comunità». Anche il presidente del Consiglio comunale algherese, Mimmo Pirisi, si scaglia pubblicamente contro Alessandrini: «Egregio cittadino onorario comportati da cittadino onorario. In quanto all'amministrazione è da quando si è insediata che sta lavorando per risolvere i problemi dello sport in città compresi quelli del calcio senza privilegiare nessuno».
