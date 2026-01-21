Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Fc Alghero: è derby salvezza contro Olmedo
S.A. 14:31
Fc Alghero: è derby salvezza contro Olmedo
La gara contro l’Olmedo rappresenta uno snodo cruciale della stagione, un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una fetta consistente della salvezza
Fc Alghero: è derby salvezza contro Olmedo

ALGHERO - La FC Alghero tornerà in campo questo sabato 24 gennaio, calcio di inizio alle ore 15, per l’anticipo della seconda giornata di ritorno del girone D di Prima Categoria, che vedrà i giallorossi opposti all’Olmedo, al comunale “Pintore – Caddeo”, in una sfida dal peso specifico elevatissimo in chiave classifica. La formazione algherese arriva all’appuntamento galvanizzata dalla buona prestazione offerta nell’ultimo turno contro la vice capolista Lanteri, match nel quale i giallorossi hanno conquistato un prezioso punto, dimostrando solidità, carattere e capacità di competere contro avversari di alto livello.

La gara contro l’Olmedo rappresenta uno snodo cruciale della stagione, un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una fetta consistente della salvezza. Serviranno concentrazione, determinazione e spirito di sacrificio per affrontare una squadra organizzata e determinata a fare risultato. La FC Alghero è pronta a dare battaglia, consapevole dell’importanza della posta in palio e con l’obiettivo di dare continuità ai segnali positivi mostrati domenica scorsa.

Per il tecnico Tommaso Movilli: «Partita importante ma non decisiva. Ancora c’è tanto da fare, siamo ultimi in classifica e dobbiamo lottare tantissimo. Va bene essere fiduciosi dopo il pareggio con la Lanteri, ma non si è fatto ancora nulla. Chi pensa che sia tutto facile e tutto risolto, dopo una partita giocata sufficientemente, non ha capito niente. Bisogna impegnarsi a fondo, altrimenti non si andrà da nessuna parte».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:14
L'Alghero dei record in trasferta ad Ozieri
Domenica 25 gennaio, allo stadio “Angelo Masala” di Ozieri, l’Alghero affronterà l’Ozierese. Fischio d’inizio fissato alle ore 15, per la 20a giornata del Campionato di Promozione
21/1/2026
Futsal Fc Alghero torna alla vittoria
Espugnato il difficile e ostile campo di Decimomannu. Una vittoria pesante che consente ai giallorossi di rimanere saldamente nel gruppo di alta quota, alle spalle della capolista
18/1Alghero, poker di gol a Coghinas
18/1Fc Alghero, pareggio contro la vice capolista
15/1La capolista Alghero in trasferta contro il Coghinas
15/1Ninni Corda direttore area tecnica all´Olbia
14/1Fc Alghero cambia allenatore: arriva Movilli
14/1La Prosoccer acquista l´Olbia Calcio 1905
11/1Pesante sconfitta per la Fc Alghero
11/1L´Alghero supera anche il Bosa
8/1Fc Alghero cerca il riscatto contro Badesi
8/1Domenica l´Alghero ospita il Bosa
« indietro archivio calcio »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18
22 gennaio
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)