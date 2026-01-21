S.A. 14:31 Fc Alghero: è derby salvezza contro Olmedo La gara contro l’Olmedo rappresenta uno snodo cruciale della stagione, un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una fetta consistente della salvezza



ALGHERO - La FC Alghero tornerà in campo questo sabato 24 gennaio, calcio di inizio alle ore 15, per l’anticipo della seconda giornata di ritorno del girone D di Prima Categoria, che vedrà i giallorossi opposti all’Olmedo, al comunale “Pintore – Caddeo”, in una sfida dal peso specifico elevatissimo in chiave classifica. La formazione algherese arriva all’appuntamento galvanizzata dalla buona prestazione offerta nell’ultimo turno contro la vice capolista Lanteri, match nel quale i giallorossi hanno conquistato un prezioso punto, dimostrando solidità, carattere e capacità di competere contro avversari di alto livello.



La gara contro l’Olmedo rappresenta uno snodo cruciale della stagione, un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una fetta consistente della salvezza. Serviranno concentrazione, determinazione e spirito di sacrificio per affrontare una squadra organizzata e determinata a fare risultato. La FC Alghero è pronta a dare battaglia, consapevole dell’importanza della posta in palio e con l’obiettivo di dare continuità ai segnali positivi mostrati domenica scorsa.



Per il tecnico Tommaso Movilli: «Partita importante ma non decisiva. Ancora c’è tanto da fare, siamo ultimi in classifica e dobbiamo lottare tantissimo. Va bene essere fiduciosi dopo il pareggio con la Lanteri, ma non si è fatto ancora nulla. Chi pensa che sia tutto facile e tutto risolto, dopo una partita giocata sufficientemente, non ha capito niente. Bisogna impegnarsi a fondo, altrimenti non si andrà da nessuna parte».