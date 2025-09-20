Cor 17:57 «Rally mondiale, solo ipocrisia e faziosità» E´ scontro sul Rally Italia Sardegna: i portacolori algheresi della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ribattono al gruppo AvS sottolineando le responsabilità politiche di Alessandra Todde







«Oggi AVS cerca di coprire tutto questo con la solita propaganda. Questa polemica, però, è utile per smascherare la solita ipocrisia di AVS: la sinistra che oggi si atteggia a difensore dell'ambiente è la stessa che a livello nazionale ed europeo ha scritto regole e vincoli che penalizzano la Sardegna. È lo stesso film già visto sull’eolico offshore, con Di Nolfo che qui si dice contrario e il suo compagno di partito Antonio Piu che si dice favorevole. Contraddizioni che non si cancellano con un comunicato stampa».



«Noi» preferiamo i fatti: un fronte comune per difendere la tappa e chiedere alla Giunta Todde di fare quanto necessario per tutelare gli eventi e le ricadute sul territorio. Gli algheresi e i sardi meritano serietà e risultati, non propaganda» chiudono dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero in risposta al comunicato stampa di ALGHERO - «Dopo Di Nolfo, anche il gruppo consiliare di AVS si distingue per l'elevata faziosità e la scarsa capacità di prendere bene la mira. Sarebbe bastato approfondire il tema del WRC, senza ascoltare alcun suggeritore disinformato, per comprendere facilmente la responsabilità di Todde e l'irrilevanza di Di Nolfo nella difesa degli interessi del Nord Sardegna».«Oggi AVS cerca di coprire tutto questo con la solita propaganda. Questa polemica, però, è utile per smascherare la solita ipocrisia di AVS: la sinistra che oggi si atteggia a difensore dell'ambiente è la stessa che a livello nazionale ed europeo ha scritto regole e vincoli che penalizzano la Sardegna. È lo stesso film già visto sull’eolico offshore, con Di Nolfo che qui si dice contrario e il suo compagno di partito Antonio Piu che si dice favorevole. Contraddizioni che non si cancellano con un comunicato stampa».«Noi» preferiamo i fatti: un fronte comune per difendere la tappa e chiedere alla Giunta Todde di fare quanto necessario per tutelare gli eventi e le ricadute sul territorio. Gli algheresi e i sardi meritano serietà e risultati, non propaganda» chiudono dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero in risposta al comunicato stampa di Alleanza Verdi Sinistra a firma di Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni