Cor 6:34 Seconda giornata Sardinia Open Wheelchair Tennis a preso il via martedì, sui campi in green-set del Tc Alghero, la 25esima edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), da anni il torneo di wheelchair tennis più importante che si disputa in Italia



ALGHERO - Ha preso il via martedì, sui campi in green-set del Tc Alghero, la 25esima edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), da anni il torneo di wheelchair tennis più importante che si disputa in Italia. Nel singolare maschile, Sono già al secondo turno le otto teste di serie (lo spagnolo Martin De La Puente, il francese Stephane Houdet, l'olandese Ruben Spaargaren, lo statunitense Casey Ratzlaff, lo spagnolo Daniel Caverzaschi, il giapponese Takuya Miki, il cinese Zhenxu Ji e il brasiliano Daniel Rodrigues) e l'italiano Luca Arca. Nei match di primo turno disputati, Davide Nevola non conquista giochi contro l'israeliano Sergei Lysov, il sudafricano Alwande Sikhosana la spunta 2-6, 6-4, 6-4 sull'olandese Maarten Ter Hofte, mentre il francese Frederic Cattaneo rimonta 5-7, 6-4, 6-3 l'australiano Anderson Parker.



Teste di serie avanti un turno anche nel singolare femminile: la francese Ksenia Chasteau, la colombiana Angelica Bernal, la cinese Zhenzhen Zhu, le olandesi Lizzy De Greef, Jiske Griffioen, Diede De Groot e Jinte Bos, la giapponese Manami Tanaka. All'esordio, la francese Pauline Deroulede regola 6-0, 6-1 la danese Louise Willerslev-Olsen, la cinese Luoyao Guo si impone 6-0, 6-3 sull'elvetica Nalani Buob, mentre la britannica Cornelia Oosthuizen ha regolato con un doppio 6-2 la colombiana Zuleiny Rodriguez Trujllo. Sono in programma domani i quarti di finale della categoria Quad: la testa di serie numero 1, l'argentino Gonzalo Enrique Lazarte affronterà l'australiano Heath Davidson (che ha battuto 6-7, 6-2, 6-2 il colombiano Campaz Escobar; la 2, il cileno Francisco Cayulef giocherà contro il brasiliano Ymanitu Silva (4-6, 6-1, 6-2 sul tedesco Marcus Laudan; la 3, il britannico Gregory Slade sfiderà l'australiano Benjamin Wenzel (6-1, 6-2 sul turco Ali Ataman); la 4, l'australiano Jin Woodman si troverà davanti il brasiliano Leandro Pena.



In contemporanea e sugli stessi campi si sta disputando anche il Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari). Nel singolare maschile, si qualificano per i quarti di finale il numero 3 del seeding Antonio Cippo (che non concede giochi a Stefano Puccetti), il numero 4 Ivan Tratter (6-3, 6-0 su Giovanni Zeni) e Fabian Mazzei, che ha regolato 6-2, 6-1 il numero 7 Lorenzo Deglinnocenti. Sconfitti Moja Alberto (6-0, 6-1 dal cinese Jinhui Ding, testa di serie numero 5), Andrea Morandi (6-3, 6-4 dallo svedese Oscar Tarantino, numero 6) e Paolo Tontodonati (7-5, 6-4 dall'elvetico Matthias Huerlimann, numero 8).

Marianna Lauro e Sofia Valentina Ruiz Fontalvo si giocheranno il titolo nel singolare femminile. La tennista di Ploaghe ha giocato quasi 2h30' per avere la meglio per 6-7(4), 6-1, 7-5 sull'elvetica Angela Grosswiler, numero 1 del seeding, mentre la colombiana ha superato 6-2, 7-6(4) Elisabetta Barbieri in 2h11'.



Il titolo del singolare Quad sarà invece un discorso tra le due teste di serie: l'israeliano Roy Abergil l'ha spuntata 0-6, 7-6(6), 6-4 su Mariagrazia Lumini, mentre lo spagnolo Roberto Romo Martin ha battuto 6-0, 67-6(4) il francese Pierlin Angeli. Manifestazioni di questa portata non potrebbero disputarsi senza l'aiuto economico e logistico di sponsor pubblici e privati. La 25esima edizione del Sardinia Open vede come main sponsor l'azienda sarda èAmbiente, leader nel settore. Confermato il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.