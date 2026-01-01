S.A. 18:16 Tennistavolo Sassari all´assalto della Coppa Italia Entrambe le maggiori squadre sassaresi prendono parte alla competizione, alle Final Four femminile e maschile di Coppa Italia. Appuntamento sabato 3 gennaio al Palascherma di Ancona



SASSARI - Alle Final Four femminile e maschile di Coppa Italia, che si svolgeranno al Palascherma di Ancona, il Tennistavolo Sassari risponde presente due volte, unico club d'Italia. Entrambe le maggiori squadre sassaresi prendono parte alla competizione. Il coach Mario Santona dichiara: «Siamo orgogliosi di avere raggiunto le Final Four sia con i campioni d'Italia che con le ragazze, unica società in Italia. Ci giocheremo tutte le nostre chance anche perché sono occasioni che non capitano tutte le stagioni».



Sabato 3 gennaio alle ore 15 si disputeranno le due semifinali femminili fra il Tennistavolo Sassari (secondo alla fine del girone d'andata della A1 femminile) e il Tennistavolo Norbello (terzo), e fra la Brunetti Castel Goffredo (prima) e il Quattro Mori Cagliari (quarto). Alle 18 toccherà agli incontri maschili: il Tennistavolo Sassari (secondo in A1 ma solo a causa dello scontro diretto perso contro la Bagnolese) giocherà il derby contro il Muravera. L'altra semifinale è fra l’Alfa Food Bagnolese (prima) e la Top Spin Messina (quarta).



Domenica alle 9.30 le finali femminili per il 3°/4° posto e per l'assegnazione della Coppa Italia, mentre alle 13 scenderanno in campo le formazioni maschili con le due vincenti delle semifinali che si contenderanno il trofeo. La formula di gioco adottata è la “Olimpica”, che si aprirà con un doppio, seguito da quattro singolari. Ogni incontro, nel quale ciascun atleta non potrà scendere in campo per più di due volte, si concluderà quando una delle due squadre avrà totalizzato tre punti. Le partite saranno al meglio dei tre set su cinque e il quinto sarà sulla distanza dei sei punti, con “sudden death” sul 5-5. Nel quinto parziale i pongisti effettueranno un servizio a testa e non si sarà il cambio di campo. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT. Una sintesi delle due finali per il titolo, della durata di 45’, andrà in onda su Rai Sport HD.



Nella foto (di Luigi Canu): Tatiana Garnova