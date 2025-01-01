Cor 17:00 Dal 2 ottobre il Discovery Sardinia Discovery Sardinia Festival Weekender, a Sassari un week end dedicato alla musica internazionale di qualità: appuntamenti il 2, 3, 4 e 5 ottobre. L’evento è organizzato dalla Associazione Culturale Mossa con il contributo della Fondazione di Sardegna



SASSARI - Un week end all’insegna della musica internazionale di qualità. Si parte dall’Abetone Music Bar, nel cuore della città universitaria di Sassari. Da sempre luogo di ritrovo per artisti, musicisti e non solo, è senza dubbio il miglior locale musicale della città: Centinaia di musicisti e Dj si sono esibiti sul suo palco, circondati da un pubblico partecipe ma sempre allegro e festoso. La prima serata è dedicata alla musica deep jazzy house. Saranno ospiti Moe, astro nascente della scena, ha suonato in tutti i festivals europei con nomi del calibro di Theo Parrish, Mr Scruff, Tama Sumo e Lakuti solo per citarne alcuni, e Two Thou, dj e producer raffinatissimo, entrambi sono membri del collettivo Berlinese Refugee Worlwide Radio, una community di Berlino composta da expat provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 3 ottobre. La seconda serata è dedicata alla musica Disco e Italo Disco: ospiti di eccezione Zonzo, organizzatore del party Glove a Barcellona, sicuramente una delle feste Disco più importanti d’Europa, e Carlo Simula considerato uno dei più grandi esperti del genere Italo Disco a livello mondiale, fondatore dell’etichetta discografica Disco Segreta. La terza serata è dedicata alle radici della dance music il soul, il funk il latin jazz: Gli ospiti internazionali saranno Miche, già programmer e dj resident del famoso audiophile bar Spiritland a Londra; Da Montpellier via Parigi, Olivier Cavallier, stimato Dj, organizzatore di festival ed eventi.



Domenica 5 ottobre la chiusura sulla spiaggia di Porto Ferro per il beach party al baretto, che conclude il festival. La spiaggia bandiera blu del Comune di Sassari, paradiso incontrastato di surfisti e naturisti, ma anche di tutti coloro amano immergersi nella natura selvaggia: Sicuramente il tramonto più emozionante della costa ovest della Sardegna. Il baretto ospita da più di venti anni eventi di qualità, musicali e non solo. A fare gli onori di casa Dj Sergione , autentica leggenda della scena house isolana; Il tramonto è affidato al nostro Half Pint che ci farà viaggiare con la sua selezione soul,jazz e brasil. L’evento è organizzato dalla Associazione Culturale Mossa con il contributo della Fondazione di Sardegna.