Cor 17:05
Nuovo Piano Oncologico regionale
Verrà istituito il Tavolo Tecnico Regionale CAS (Centri di Accoglienza e Supporto), come organismo stabile di coordinamento delle funzioni dei Centri. Il tavolo sarà composto da figure chiave, inclusi referenti del CTO, del governo delle liste d´attesa e delle reti di cure, referenti CAS delle ASL, Case Manager Infermieristici, referenti per l´epidemiologia e i sistemi informatici, e un referente delle Associazioni dei pazienti
Nuovo Piano Oncologico regionale

CAGLIARI - La Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha approvato una nuova delibera per rafforzare l’attuazione del Piano Oncologico Regionale e riorganizzare la Rete Chirurgica, migliorando l’efficienza e l’uniformità delle cure per i pazienti oncologici. Fra le principali novità vi è la ridefinizione del Tavolo Tecnico Permanente per i PDTA oncologici, con esperti e referenti delle aziende sanitarie. Viene inoltre rafforzato il ruolo del Tavolo come presidio metodologico e di integrazione operativa dei Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) garantendone omogeneità, monitoraggio e miglioramento continuo.

«Negli ultimi anni la Regione ha definito un articolato sistema di governance della Rete Oncologica e della Rete Chirurgica, istituendo organismi di coordinamento, regolamenti operativi e linee di indirizzo per i Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali e per i Centri di Accoglienza e Supporto – spiega l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi – l’esperienza maturata e l’evoluzione dei bisogni assistenziali rendono oggi necessari degli interventi mirati di rinforzo, al fine di garantire un sistema integrato, capace di garantire presa in carico uniforme, continuità assistenziale e miglioramento continuo della qualità». Il tavolo fornirà inoltre supporto alla realizzazione dei PDTA a livello aziendale e interaziendale, in raccordo con le Direzioni sanitarie, le strutture di qualità e risk management e le associazioni dei pazienti.

Si procede infine alla riorganizzazione della Rete Chirurgica, valutando i mandati delle strutture sanitarie in base a volumi di attività e qualità, stabilendo soglie minime e benchmark per l’accreditamento, rafforzando l’integrazione tra ospedali di primo e secondo livello, monitorando performance e indicatori di esito e fornendo linee guida uniformi. Il governo della rete chirurgica sarà garantito attraverso un coordinamento centrale che avrà il compito, fra l’altro, di analizzare le criticità emerse nei nodi della Rete e proporre soluzioni operative, inclusa la revisione dei percorsi e la riallocazione delle attività. Il Coordinamento dovrà definire e aggiornare i mandati dei presidi sulla base di volumi, qualità, soglie minime e benchmark regionali. Dovrà inoltre facilitare la collaborazione tra le Aziende Sanitarie attraverso accordi di programma e collaborazioni strutturate, ed integrare la gestione delle liste d'attesa e l'uso delle sale operatorie.
