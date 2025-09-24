Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Maria Pintore presenta in Onda
Cor 18:53
Maria Pintore presenta in Onda
Proseguono gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero con una serata speciale dedicata al mestiere del giornalista radiofonico. L´autrice dialogherà con il giornalista Nicola Nieddu
Maria Pintore presenta in <i>Onda</i>

ALGHERO - Sabato 27 settembre alle ore 18 sarà ospite della libreria la giornalista radiofonica Maria Pintore, storica voce della radio in Sardegna, autrice del libro "In onda" (Albatros).
Il libro sarà presentato nella sala Sari (ex Avis) del Liceo Classico. L'autrice dialogherà con il giornalista Nicola Nieddu.

Il libro ripercorre l'esperienza professionale dell'autrice. Maria ha solo quindici anni quando varca per la prima volta la soglia della radio, un mondo pronto a conquistarla per sempre. Da quell’istante, le onde sonore diventano il filo conduttore della sua vita, trasformandola in una delle voci più riconoscibili e amate del panorama radiofonico. In onda è la sua storia: il racconto di una donna determinata, che con passione e dedizione ha saputo trasformare un sogno in realtà. Maria Pintore ci accompagna dietro le quinte della sua carriera, svelandoci la magia e i segreti del mondo radiofonico. In queste pagine cariche di emozione, si rivela il suo legame profondo con il microfono, la passione per le parole e la responsabilità verso un pubblico che non ha mai smesso di ascoltarla.

Dai primi passi a Radio Tele Gallura fino alla direzione di Radio Internazionale Costa Smeralda e WebRoch, Maria mette a nudo le sue insicurezze, la sua forza e il desiderio irrefrenabile di trovare la propria voce in un mondo pieno di rumore.
24/9/2025
26 settembre
Discarica abusiva nell'ex comunità: denunce
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
24 settembre
Rally, non facciamoci prendere in giro



