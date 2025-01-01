S.A. 17:01 La capolista Alghero in trasferta a Galtellì Domenica 5 Ottobre, al Campo Sportivo Comunale di Galtellì, l’Alghero affronterà il Tuttavista Galtellì. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00. Campionato di Promozione girone B (Giornata 5)



ALGHERO - Dopo la vittoria casalinga contro l’Ozierese, che ha permesso ai giallorossi di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno con quattro successi su quattro, l’Alghero torna in campo per la quinta giornata del campionato di Promozione Girone B. L’avversario sarà il Tuttavista Galtellì, formazione che finora non è riuscita a muovere la classifica ed è ancora ferma a zero punti, al pari del Bono. Nonostante il difficile avvio di stagione, la squadra barbaricina vorrà sfruttare il fattore campo per provare a invertire la rotta e conquistare i primi punti stagionali.



I ragazzi di mister Giorico, invece, cercheranno di dare continuità al brillante percorso intrapreso e

di confermare il primato in classifica, consapevoli che ogni gara nasconde insidie e che sarà

fondamentale mantenere concentrazione e determinazione. Il tecnico giallorosso Giorico ha commentato l’impegno di domenica con queste dichiarazioni: «Domenica prossima ci aspetta la partita in trasferta contro il Tuttavista Galtellì. Se dovessimo guardare solo la classifica, con la prima contro l’ultima, sembrerebbe una sfida senza storia. Ma nel calcio non è mai così: ogni gara va affrontata con la giusta concentrazione e con il piglio corretto. Sono molto soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo e chiederò loro di continuare a impegnarsi al massimo, così come hanno fatto in questo brillante avvio di campionato. Abbiamo fiducia e speriamo che anche questa volta vada bene.»