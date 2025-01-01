Alguer.it
S.A. 11:05
FC Alghero in casa contro l´Olmedo
Domenica i giallorossi affronteranno l’Olmedo allo stadio comunale “Pintore – Caddeo”, con fischio d’inizio fissato alle ore 16
FC Alghero in casa contro l´Olmedo

ALGHERO - Dopo l’esordio in campionato sul difficile campo del Lanteri, la FC Alghero è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del girone D di Prima Categoria. Domenica i giallorossi affronteranno l’Olmedo allo stadio comunale “Pintore – Caddeo”, con fischio d’inizio fissato alle ore 16. L’impianto olmedese torna così ad ospitare le gare casalinghe della squadra algherese dopo le esperienze nei campionati di Terza e Seconda Categoria. La scorsa stagione la FC aveva disputato le partite interne al “Pino Cuccureddu” di Alghero, ma la mancanza di disponibilità degli impianti cittadini ha reso necessario un nuovo trasferimento a Olmedo, campo che già in passato ha rappresentato una “casa” per la formazione giallorossa.

«Un ringraziamento particolare alla città di Olmedo e all'amministrazione comunale e, in particolare, al sindaco Toni Faedda – evidenzia il vice presidente Gianluca Marras – anche quest'anno, così come accaduto nei nostri primi due storici campionati, giocheremo le gare casalinghe al Pintore – Caddeo». In vista della gara di domenica, la squadra allenata da Andrea Peana dovrebbe recuperare due pedine importanti come Silvio Gnani e Fabio Puledda, elementi che potrebbero garantire maggiore solidità ed esperienza al gruppo.

«Affronteremo una squadra che gioca un buon calcio – sottolinea mister Andrea Peana – ed è guidata da uno dei migliori tecnici giovani in circolazione come Adriano Serra. Domenica scorsa contro il Badesi l’Olmedo ha giocato benissimo, ma è stato sfortunato a perdere 3-2. Questa stagione dispone di una rosa molto interessante, con diversi nuovi arrivi che hanno alzato ulteriormente il livello tecnico. Per quanto ci riguarda – prosegue Peana arriviamo da una settimana di lavoro positivo, anche se con il rammarico della sconfitta di misura nella prima giornata contro il Lanteri, una partita che non meritavamo di perdere e che è stata decisa da episodi sfavorevoli. Sappiamo che ogni partita fa storia a sé».
17:01
La capolista Alghero in trasferta a Galtellì
Domenica 5 Ottobre, al Campo Sportivo Comunale di Galtellì, l’Alghero affronterà il Tuttavista Galtellì. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00. Campionato di Promozione girone B (Giornata 5)
