S.A. 16:52
Uniss a sostegno degli studenti palestinesi
L’Università di Sassari a sostegno degli studenti palestinesi: avviato un programma di accoglienza e borse di studio
Uniss a sostegno degli studenti palestinesi

SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari segue con profonda preoccupazione quanto sta accadendo a Gaza, dove in particolare bambini e giovani stanno vivendo una tragedia umanitaria senza precedenti. Fedele alla propria missione di promuovere conoscenza, educazione e pace, l’Ateneo di Sassari, in collaborazione con l’ERSU di Sassari ed i Gruppi Studenteschi, ha deciso di attivare un programma di accoglienza e sostegno rivolto a studenti e studentesse universitarie palestinesi, affinché possano proseguire i loro percorsi di formazione in un contesto sicuro, inclusivo e solidale.

Il programma prevede l’ospitalità per 10 studenti palestinesi. In particolare: l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna; l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie; la fornitura gratuita dei libri di testo; il supporto linguistico garantito dal Centro Linguistico di Ateneo; ospitalità e pasti gratuiti per 10 persone (studenti o studentesse), presso le strutture dell’ERSU di Sassari. «Come Ateneo e come Ente per il diritto allo studio universitario non possiamo restare indifferenti. La missione dell’università è formare, accogliere e offrire opportunità di crescita. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza alle nuove generazioni, che vedono il proprio futuro negato dalla guerra», dichiarano il Rettore, Prof. Gavino Mariotti, e il Presidente dell’ERSU Sassari, Dott. Daniele Maoddi. «Studiare e vivere a Sassari – aggiungono – potrà rappresentare per questi giovani non solo un’occasione di crescita personale e accademica, ma anche un atto concreto di speranza e di costruzione di un futuro diverso».
